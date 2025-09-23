Se confirmó un nuevo fin de semana largo en noviembre

- Advertisement -

El Gobierno nacional, a través del Decreto 614/2025, oficializó hace algunas semanas una modificación clave en el calendario de feriados nacionales, que abrió la puerta a que en el mes de noviembre haya un nuevo fin de semana extralargo.

El anuncio incluye el traslado del Día de la Soberanía Nacional, originalmente previsto para el 20 de este mes, al lunes 24, y la incorporación de un feriado no laborable con fines turísticos el viernes 21.

La normativa, que fue firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, introduce cambios sustanciales en la manera en que se organizan los feriados trasladables. La medida amplía el alcance de la Ley 27.399, que rige el esquema de feriados y fines de semana largos en Argentina, y otorga nuevas facultades a la Jefatura de Gabinete para reprogramar fechas que coincidan con fines de semana.

Según explicó el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, esta decisión permite desestacionalizar la oferta y activar las economías regionales de todo el país. Bajo esta premisa, ya se había dispuesto el adelantamiento del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural —previsto para el 12 de octubre— al viernes 10. Ahora, el mismo criterio se aplicará para el cronograma de noviembre.