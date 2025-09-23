Rivadavia presentó un sitio on line para todo tramite municipal para Habilitaciones

- Advertisement -

El Municipio de Rivadavia presentó en las últimas horas su innovador Portal de Autogestión Ciudadana, una plataforma completamente digital a la que los vecinos pueden acceder a través de la web oficial. Este portal permite a los ciudadanos, especialmente a los comerciantes, crear un usuario para gestionar todos sus trámites de manera integral desde cualquier dispositivo, sin la necesidad de presentar documentación física.

La medida marca el inicio de un proceso de “despapelización” dentro del Municipio, que busca optimizar los trámites administrativos, reducir costos operativos y garantizar una mayor eficiencia. Además, al ser un sistema completamente digital, se mejora la trazabilidad de cada gestión, ofreciendo a los usuarios un seguimiento rápido y transparente de sus solicitudes.

Con esta iniciativa, el Municipio de Rivadavia no solo busca facilitar los trámites para los vecinos, sino también contribuir a la sustentabilidad y ahorro en recursos públicos.

Para comenzar a gestionar tus trámites, ingresá al Portal de Autogestión Ciudadana aquí.