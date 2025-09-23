LLA reunió a sus referentes de la cuarta sección en Nueve de Julio

- Advertisement -

De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, dirigentes de La Libertad Avanza de los 19 distritos de la sección mantuvieron un encuentro encabezado por el coordinador seccional y senador electo, Gonzalo Cabezas, junto a la senadora electa Analía Balaudo.

En la ciudad de 9 de Julio se concretó este fin de semana una reunión de referentes de La Libertad Avanza (LLA) pertenecientes a los 19 distritos de la cuarta sección electoral, con el objetivo de coordinar acciones y estrategias en el camino hacia las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

El encuentro fue encabezado por Gonzalo Cabezas, coordinador seccional y recientemente electo senador provincial en los comicios del pasado 7 de septiembre, quien convocó a los dirigentes para realizar un balance de la campaña y delinear la agenda política de la fuerza liberal en la región.

“Fue una reunión donde nos juntamos todos los referentes de la cuarta sección electoral con Gonzalo Cabezas, para hablar un poco de lo que fue la campaña y de cuestiones que hacen a la organización interna y a lo que viene de cara a octubre”, destacó la senadora electa Analía Balaudo, actual concejal de General Villegas.

En esa línea, Balaudo calificó el encuentro como “muy productivo”, y subrayó que “siempre es grato encontrarse con la gente que tiene los mismos objetivos”, en referencia a la consolidación del espacio político que busca ampliar su representación en los concejos deliberantes y en la Legislatura bonaerense.

La reunión en 9 de Julio fue valorada como un paso central en la construcción territorial de LLA, en un contexto en el que la cuarta sección electoral se proyecta como uno de los bastiones estratégicos para el crecimiento del espacio de cara a los próximos desafíos electorales.