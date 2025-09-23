Forestación en la Isla del Parque General San Martín con Especies Nativas

- Advertisement -

Se dio inicio a la primera etapa de la forestación de la Isla del Parque General San Martín, un proyecto llevado adelante por la Dirección de Educación y el área de Espacios Verdes, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia. La iniciativa consiste en la plantación de especies nativas, entre ellas Talas y Sen del Campo, con el objetivo de conformar un bosque mariposario que favorezca la biodiversidad del lugar.

Esta actividad se enmarca en la celebración del Día de la Primavera y el Día Mundial de la Paz, y forma parte del proyecto “Plantando Nativas por la Paz”, que involucra a miembros del grupo “Con los pies en la tierra”, un colectivo de voluntarios dedicados a la conservación de la isla.

Niños de la sala de 4 años del Instituto Marianista San Agustín participaron de esta primera etapa, sembrando las primeras plantas en el terreno. La segunda fase de la forestación se llevará a cabo la próxima semana, con la participación de alumnos de otros establecimientos educativos del distrito.

El proyecto busca no solo embellecer el parque, sino también generar conciencia sobre la importancia de las especies nativas y su conservación, involucrando a las nuevas generaciones en el cuidado del medio ambiente.