Convocatoria para productores afectados por la emergencia y/o desastre agropecuario

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Subsecretaría de Producción convoca a los productores agropecuarios del partido de Nueve de Julio, afectados por inundación, a presentar la Declaración Jurada por Emergencia y/o Desastre Agropecuario.

La convocatoria está dirigida, exclusivamente, a aquellos productores que desarrollen las explotaciones agropecuarias como actividades principales, en los establecimientos ubicados en este partido, amparándose en el Decreto 2452/2025.

El periodo comprendido en Emergencia y/o Desastre Agropecuarios va del 1ro de septiembre de 2025 al 28 de febrero del 2025.

El decreto mencionado establece un plazo de 10 días para realizar la presentación a partir de la presentación en el Boletín Oficial, que opera a partir de hoy, 23 de septiembre de 2025, hasta el 7 de octubre de 2025 inclusive.

La modalidad de presentación es digital, debiendo ingresar en la página https://mi.mda.gba.gob.ar/login para realizar la solicitud y/o declaración jurada.

Aquellos productores que nunca hayan realizado una DDJJ a través de la página de MiMDA, una vez realizada la solicitud en el sistema, deberán dar aviso al Municipio, a través del correo electrónico [email protected] adjuntando constancia de CUIT con el cual se registraron (propietario, arrendatario y/o apoderado), carta poder y contratos de arrendamiento, en caso de corresponder, para poder validar la solicitud y otorgarles acceso a la carga de la DDJJ.

Para aquellos productores que hayan obtenido el Certificado de EA por el periodo de marzo a agosto 2025, en el sistema de habilita un acceso para solicitar la prórroga, simplificando algunos pasos.

Para mayor información comunicarse a la Subsecretaria de Producción a través de:

Teléfono 02317-610000 int. 147

Correo electrónico [email protected]

Oficina de Producción ,en el horario de 7 a 13 hs.