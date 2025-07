Hugo Enríquez: “La baja de retenciones es un paso, pero sin obras no alcanza”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En una entrevista cargada de definiciones, el presidente de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, Hugo Enríquez, compartió su visión sobre la actualidad del agro, el impacto de las recientes medidas del Gobierno Nacional y los desafíos inmediatos que enfrenta el distrito, especialmente en materia de caminos rurales. Lo hizo en ‘Despertate’ el programa radial matutino de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus, el canal de Youtube de Cadena Nueve.

“Es una señal esperanzadora”, señaló el dirigente rural en relación con la baja parcial de retenciones anunciada por el Presidente de la Nación el sábado último en Palermo. “Venimos reclamando hace tiempo este alivio. El sector de granos lo necesitaba con urgencia y en carne también se notó un impacto positivo, aunque falta camino por recorrer”, explicó. Y detalló: “Ya tenemos cuatro puntos menos en carne y esperamos que en los próximos 12 o 24 meses las retenciones se arrimen a cero, especialmente en cultivos como maíz, trigo, sorgo o cebada, que cuidan el suelo”.

Sin embargo, Hugo Enríquez fue enfático al advertir que la quita de retenciones no es suficiente sin una mejora real en infraestructura. “El presidente no habló de rutas ni hidrovía. Sin esas obras, la baja impositiva se termina licuando en los sobrecostos de transporte. No hay competitividad sin caminos transitables”, afirmó.

Un invierno gris y húmedo complica la campaña

El escenario climático tampoco colabora. “Ha sido uno de los inviernos más grises de los últimos años, con poca capacidad de secado. Apenas un par de días con algo de sol y el resto nublado o con lluvias. Así se hace muy difícil avanzar en tareas rurales”, lamentó el dirigente.

La campaña fina fue magra –“no llegó al 35%”– y ahora toda la presión está puesta en la campaña gruesa, que abarcará unas 200.000 hectáreas en el distrito. “Estamos trabajando contra reloj para acondicionar los caminos. El jueves pasado tuvimos reunión con cinco cuarteles y mañana nos volvemos a juntar con el municipio. Necesitamos respuestas rápidas y concretas”, indicó.

En ese marco, valoró la participación de los productores en el trabajo colaborativo para la mejora vial. “El modelo de referentes está funcionando. Nos permite tener una representación efectiva en cada cuartel. Pero necesitamos también que el municipio avance con el plan de obras y que el Concejo Deliberante apruebe la modificación de la ordenanza para elevar la devolución de tasas al 25 o 30%, como se viene gestionando”.

La muestra rural: un faro en medio de la incertidumbre

A pesar de la complejidad del contexto, la muestra anual de la Rural nuevejuliense ya tiene fecha confirmada: del 2 al 5 de octubre. Y las expectativas son altas. “Prácticamente todos los espacios están vendidos. Estamos armando la grilla de espectáculos y organizando los concursos de terneros y novillos. La semana que viene se entregan los animales a las escuelas participantes”, adelantó.

Si bien el número de escuelas que competirán este año es menor al de ediciones anteriores –“siete u ocho, debido a la situación de las rurales”–, Enríquez destacó el entusiasmo: “Hay ganas. Y cuando uno ve ese empuje, entiende que vale la pena seguir apostando”.

Por último, recordó que aún aguardan respuesta del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, a quien elevaron un pedido urgente hace ya 15 días. “Todavía no hemos recibido contestación. La paciencia del productor es grande, pero tiene un límite. Necesitamos previsibilidad y compromiso con el interior productivo”.

La muestra de octubre se presenta como un espacio de encuentro y proyección, pero también como una oportunidad para visibilizar los reclamos estructurales del campo. Mientras tanto, los productores siguen trabajando, sembrando y esperando –como siempre– que las condiciones acompañen.