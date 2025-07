Gravísima agresión a Luis Ventura en un escandaloso final entre Victoriano Arenas y Central Ballester

- Advertisement -

Una tarde de fútbol en la Primera C terminó en escándalo y violencia. Luis Ventura, periodista reconocido y actual director técnico de Victoriano Arenas, fue brutalmente agredido durante una pelea generalizada al término del empate 2-2 frente a Central Ballester, por la fecha 19 del Grupo B.

Los incidentes ocurrieron en la cancha de Central Ballester, en José León Suárez, cuando el árbitro decretó el final del partido. Tras un cierre polémico —con un extenso tiempo de descuento que permitió el empate local—, jugadores de ambos equipos comenzaron a golpearse en el campo de juego. Por una puerta que conecta con la tribuna, ingresaron particulares que se sumaron a la gresca, desatando una verdadera batalla campal.

En ese contexto, mientras Luis Ventura se retiraba hacia el vestuario con una silla plegable en la mano, fue golpeado desde atrás por una persona vestida con una campera negra y roja. El impacto lo dejó tendido e inconsciente por algunos segundos, generando una escena de preocupación entre los colaboradores y auxiliares del equipo de Valentín Alsina.

Minutos después, ya recuperado, Ventura habló con el programa Infama y relató: “Me pegaron de costado, medio de atrás, tengo la cabeza hinchadísima. Nos masacraron”. También denunció que se trató del mismo grupo que los había agredido en 2018: “Liberaron la puerta y nos persiguió la gente de afuera”.

Debido al fuerte golpe, el DT de 69 años decidió no asistir a la ceremonia del Martín Fierro de Radio, donde tenía previsto participar en la apertura y entregar premios. “Me di cuenta de que no estoy en condiciones. Puntos no sé si voy a necesitar, lo más probable es que me tengan que drenar”, agregó. Fue atendido en el Sanatorio Los Arcos.

Ventura, quien combina su labor periodística con la dirección técnica en el ascenso, ya había dirigido equipos como El Porvenir y Claypole, y mantiene una relación profunda con Victoriano Arenas, donde no solo actúa como DT sino que también colabora en múltiples aspectos sociales y logísticos del club.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no emitió un comunicado oficial sobre los hechos, pero se espera que actúe en consecuencia. Las imágenes de la violencia en el cierre del partido ya generaron un fuerte repudio en redes sociales y en el ambiente futbolístico.

https://cdn.jwplayer.com/previews/H4m8Tbrl