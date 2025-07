Nuevas reglas para la importación de productos personales

- Advertisement -

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha implementado un nuevo procedimiento para permitir el ingreso de productos personales adquiridos en el exterior que no están incluidos en el régimen de equipaje tradicional. Esta medida busca simplificar y agilizar el proceso de importación de artículos para uso particular, en línea con la política de desregulación del Gobierno Nacional. A partir de ahora, los viajeros mayores de 16 años podrán ingresar hasta una unidad por año calendario de un artículo nuevo no contemplado en la normativa vigente, siempre que sea para uso propio y no tenga fines comerciales. El trámite se realizará a través de un formulario digital disponible en el sitio web de ARCA y tendrá carácter de declaración jurada.

El sistema generará una liquidación de impuestos, cuyo pago habilitará la importación. La importación estará sujeta al pago de los aranceles correspondientes y al control de los organismos pertinentes en caso de corresponder.

El objetivo de esta iniciativa es brindar claridad, trazabilidad y agilidad en la admisión de artículos de uso personal que hasta ahora quedaban en un área gris de la normativa aduanera. Con esta medida, se busca eliminar las barreras burocráticas y permitir a los viajeros traer productos personales sin complicaciones innecesarias. Esta medida beneficiará a los viajeros que desean traer productos personales adquiridos en el exterior, ya que les permitirá hacerlo de manera más sencilla y rápida. La implementación de este procedimiento es un paso hacia la desregulación y la simplificación de los procesos aduaneros en el país.