César García: “El Concejo Deliberante de Nueve de Julio necesita renovación, no reciclaje político”

En el marco de las elecciones que se avecinan, César García, presidente del bloque de concejales del PRO en Nueve de Julio, en una entrevista en Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus dejó en claro su postura frente a las alianzas políticas en el distrito.

Con un enfoque en la renovación de la política local, García explicó por qué el PRO no ha llegado a un acuerdo con los partidos La Libertad Avanza (LLA) y la Unión Cívica Radical (UCR), aunque ambos hayan sido aliados en el pasado, y ahora en el nivel provincial y nacional.

El edil dejó claro que, aunque la relación con LLA no está “rota”, la misma no es fluida, destacando la falta de coincidencias con la propuesta de ese espacio en lo que respecta a los intereses de los vecinos de Nueve de Julio. García expresó que, a nivel local, el sector libertario no ha logrado representar una alternativa de renovación auténtica, sino que, a su juicio, se ha convertido en una “vieja política” oportunista que no cumple con las expectativas de quienes buscan un cambio genuino. “Vimos que era un grupo que se presentó como la renovación, pero rápidamente se alineó con figuras políticas de siempre, excluyendo a los verdaderos libertarios que aportaban ideas frescas”, señaló García.

Respecto a la UCR, el presidente del bloque del PRO señaló que las conversaciones estuvieron marcadas por diferencias profundas en los objetivos. Según García, el PRO busca promover una verdadera renovación en el Concejo Deliberante, apostando por caras nuevas y personas ajenas a la política tradicional. Por su parte, la UCR, según García, presentó una propuesta basada en mantener figuras políticas conocidas, lo que resultó en una postura más “individualista” y centrada en intereses personales más que en los de la comunidad. “Ellos priorizaron las viejas caras que ya ocupan cargos, mientras nosotros apostamos a nuevos valores, a gente del barrio, que representa a los vecinos y que no está atada a intereses de poder”, declaró.

La falta de acuerdo con ambas fuerzas ha sido un tema recurrente en la conversación política de la ciudad, especialmente porque en el pasado el PRO y la UCR habían trabajado juntos, pero García enfatizó que las circunstancias han cambiado. “Nosotros no queremos caer en una política de ‘acuerdos por conveniencia’, necesitamos personas comprometidas con la comunidad y que entiendan que la política no es solo un juego de poder, sino una herramienta para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos”, explicó.

Uno de los puntos más importantes en la entrevista fue la crítica a la “política tradicional”, que según García, ha llevado al Concejo Deliberante a una parálisis constante, sin avances concretos en los temas que realmente importan. “Este Concejo estuvo marcado por discusiones partidarias que no aportaron nada a los vecinos. La renovación no solo es una cuestión de caras nuevas, sino de formas nuevas de hacer política, donde las decisiones se tomen pensando en lo mejor para Nueve de Julio”, aseveró.

A pesar de las diferencias con las alianzas tradicionales, García dejó en claro que la puerta al diálogo nunca está cerrada. “Siempre estamos abiertos al diálogo, pero hay que ser honestos: no podemos seguir con lo mismo de siempre”, manifestó. Su visión para el futuro de Nueve de Julio es una política donde las alianzas se basen en proyectos comunes y no en acuerdos electoralistas de corto plazo.

En cuanto a las actividades del Concejo, García indicó que todavía no se ha discutido oficialmente la fecha del receso por campaña electoral, aunque aseguró que seguirán con las sesiones ordinarias programadas hasta nuevo aviso. Mientras tanto, el trabajo en conjunto con la provincia y la cooperativa Mariano Moreno avanza en proyectos de regularización de viviendas precarias, un tema que destacó como uno de los más importantes en la última sesión del Concejo.

Con estas declaraciones, César García deja claro su compromiso con la renovación política en Nueve de Julio, destacando que la verdadera transformación llega a través de un cambio profundo en las estructuras políticas, no por medio de alianzas superficiales. En este sentido, su postura refleja el deseo de avanzar con un proyecto claro y definido que no dependa de acuerdos estratégicos, sino de la voluntad popular de hacer las cosas de manera diferente.