Candela Sparano cumple 140 Días de gestión y resalta el progreso en El Provincial

Candela Sparano, Delegada Municipal de El Provincial, cumple este viernes 140 días al frente de la delegación, tiempo en el que ha logrado avances significativos en la localidad y, a su vez, se ha ganado el cariño y la confianza de los vecinos.

En diálogo en Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus, Sparano destacó los progresos alcanzados desde su llegada. “Desde el primer día, he visto avances y cambios importantes. El Provincial ha mejorado con una visión positiva, que es lo que me propuse desde el comienzo”, afirmó la joven delegada, conocida por su energía y enfoque proactivo.

Uno de los grandes desafíos que enfrentó fue la gestión de las lluvias y el mantenimiento de los caminos. “A diferencia de otras localidades cercanas, nosotros estuvimos bastante bien con el tema del agua, aunque tuvimos algunos problemas con los caminos, que pudimos resolver trabajando en conjunto con los productores y vecinos de Norumbega”, explicó.

Uno de los principales reclamos de los habitantes al inicio de su gestión fue el estado de las calles, que se encontraban muy deterioradas por los pozos. Sparano relató cómo, paso a paso, lograron avanzar en el arreglo de las calles. “Solicité el disco rotativo a la municipalidad, comenzamos a trabajar con la maquinaria y, aunque a veces el tiempo no ayuda, lo importante es siempre tratar de cumplir con los vecinos de la mejor forma posible”, expresó.

Además, destacó el notable crecimiento de El Provincial, especialmente en los últimos tiempos. “El Provincial ha crecido mucho, y eso es visible en las construcciones y el movimiento de gente que decide radicarse en la localidad. Esto es gracias a su cercanía con Nueve de Julio, pero sobre todo por la tranquilidad y la calidez que ofrece vivir en un pueblo”, destacó.

Sobre los servicios esenciales, la delegada se mostró optimista, mencionando que, aunque el gas llegó recientemente, “con los otros servicios estamos bien, y poco a poco vamos resolviendo todo”. Sin embargo, también aclaró que el crecimiento de la población ha incrementado considerablemente la demanda de servicios, lo que exige un esfuerzo extra. “Tenemos la misma cantidad de empleados que cuando El Provincial tenía 500 habitantes, pero ahora somos más de 1,200 personas. Eso implica un esfuerzo aún mayor para poder cumplir con todo”, explicó.

En cuanto a los planes para las vacaciones de invierno, Candela mencionó que desde el programa Envión se están organizando actividades para los más jóvenes, que incluirán encuentros en el parque San Rafael y la colaboración de las instituciones locales. “El parque está iluminado y en muy buenas condiciones, y tenemos previsto realizar diversas actividades para que la familia se divierta”, aseguró.

Por otro lado, destacó el trabajo conjunto con las instituciones del pueblo, como la Sociedad de Fomento y el Club 18 de Octubre, que siempre apoyan las iniciativas para el bienestar de los habitantes de El Provincial. “Este tipo de colaboración es fundamental, y siempre agradezco el compromiso de todos”, subrayó.

En cuanto a la seguridad, mencionó que actualmente existen cámaras de vigilancia en puntos estratégicos, como la entrada del pueblo y la escuela, pero destacó la necesidad de seguir mejorando en este ámbito a medida que la localidad crece.

A nivel personal, Candela no solo se dedica a la gestión pública, sino que también está incursionando en la música junto a su grupo folklórico. “Este sábado, estaré tocando en Buenos Aires con mis hermanos en la peña Chillado Biaus en Recoleta. Es nuestra primera vez en la capital, y estoy muy contenta de representar a El Provincial y a Nueve de Julio”, confesó con entusiasmo.

En sus 140 días de gestión, Candela ha logrado consolidar un equipo de trabajo fuerte y unido. “Lo más importante es tener un buen equipo. Si uno no puede estar, siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Eso nos da tranquilidad para seguir adelante”, comentó.

Finalmente, mencionó con alegría que ya están pensando en la próxima fiesta del pueblo, que se celebrará el 27 de noviembre. “Queremos que sea una fiesta de todos, con la participación de todas las instituciones, y que sea una verdadera celebración para la gente de El Provincial”, concluyó.

Con su optimismo y energía inagotable, Candela Sparano sigue marcando el rumbo de El Provincial, una localidad en crecimiento que va de la mano con los sueños y proyectos de su joven delegada.