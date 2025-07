María Márquez: “El Estado tiene que estar en el territorio, y así lo estamos haciendo”

- Advertisement -

Una familia aislada por las lluvias en un campo cercano a Morea fue asistida y trasladada por un amplio operativo articulado entre distintas áreas municipales, personal de salud y cuerpos de bomberos voluntarios, tal como adelantara CN.

La secretaria de Desarrollo Comunitario, María Márquez, relató en Despertate cómo se desarrolló la compleja jornada, que comenzó a primera hora del miércoles y culminó cerca de las 20 hs con el ingreso de los pacientes al hospital Enriqueta Dudignac.

“Andamos un poquito todo terreno”, bromeó Márquez, en referencia al despliegue que debieron realizar junto a la Dirección de Trabajo Social, la Secretaría de Salud, con Tamara Vázquez Lagorio, Seguridad y Bomberos de Nueve de Julio y Dudignac, para llegar hasta la familia que necesitaba atención médica urgente.

Un operativo articulado y urgente

El aviso fue recibido alrededor de las 8:15, cuando la delegada de Morea, Evelyn Ibáñez, alertó sobre una familia que llevaba varios días sin poder salir del campo por el estado del camino. El padre de familia presentaba fiebre persistente desde el domingo, y su hijo también había comenzado a tener síntomas. Ante la imposibilidad de acceder al centro de salud, se activó de inmediato un protocolo de acción conjunta.

“Desde el minuto uno, nos pusimos en marcha. Se armó un operativo articulado entre Desarrollo Comunitario, Salud y los bomberos voluntarios. No podíamos arriesgarnos a entrar con una camioneta común por el estado de los caminos. Hicimos postas con el Unimog de bomberos de Nueve de Julio hasta llegar al campo”, explicó Márquez.

Una vez en el lugar, se entrevistó a la familia, se realizó una primera evaluación médica y se decidió el traslado. “Le explicamos a la familia la situación y activamos la derivación. Salud dejó lista la guardia para un ingreso inmediato, y hasta la radióloga del hospital nos esperaba. Fue un trabajo sanitario, pero también social y humano”, agregó.

La mirada puesta en la infancia rural

Durante el operativo, una escena dejó una huella emocional. “La nena de 6 años, que asiste a primer grado de forma intermitente, me dijo: ‘Corré la lona porque hace mucho que no paso por este camino. Extraño las vacas’. Hace la tarea por WhatsApp que le manda la seño. La mamá es como una maestra en casa. Pero esa socialización que da la escuela hoy no la está teniendo, y eso deja huellas”, contó la funcionaria visiblemente movilizada.

Márquez remarcó que este tipo de situaciones no solo deben resolverse desde lo urgente, sino también pensar estrategias para evitar el aislamiento estructural que atraviesan muchas familias rurales. “Tenemos que pensar cómo llegar más allá de la virtualidad. Estar más presentes, también desde lo educativo y emocional”, dijo.

Solidaridad, logística y cuidado del territorio

El rescate no fue un caso aislado. Desde la Secretaría se lleva un seguimiento permanente con todos los delegados del distrito. “Tenemos mapeadas varias situaciones. Hay otra familia que seguimos de cerca, aunque por ahora no necesitó intervención. Pero estamos atentos, porque el agua cambia todo día a día”, explicó.

Márquez también apeló a la conciencia ciudadana y a la solidaridad colectiva. Pidió evitar transitar los caminos rurales con vehículos pesados tras las lluvias, ya que el daño puede dejar a pueblos enteros aislados. “La rotura de un camino no afecta a una familia, sino a muchas. Es cuestión de ser solidarios también desde cómo usamos el territorio”, subrayó.

Asimismo, hizo mención al impacto ambiental del descuido cotidiano: “Vi botellas tiradas en las banquinas. Cada una tapa un desagüe. Hay cosas que dependen del Estado, pero otras son responsabilidad de cada uno”.

Donaciones, asistencia y trabajo en red

En paralelo al operativo, la Secretaría continúa brindando asistencia durante el invierno a personas en situación de calle, realizando campañas de ropa de abrigo, y acompañando a la familia afectada por un incendio ocurrido días atrás. En ese marco, Márquez destacó la solidaridad de la comunidad: “Muchas personas donaron ropa, muebles, camas. Nosotros articulamos para que llegue a quien lo necesita. La rueda de la solidaridad no se detiene”.

Pidió, además, que las donaciones se canalicen a través de Desarrollo Social para evitar duplicaciones y garantizar que lleguen donde realmente hacen falta. “Nos pasa que a veces una familia recibe tres colchones y otra ninguno. Articular evita eso”, explicó.

Vacaciones, propuestas y una comunidad activa

La entrevista finalizó con un repaso por las actividades organizadas en estas vacaciones de invierno, como las propuestas desde el programa Envión, los espacios recreativos en las localidades y eventos especiales como la función de títeres en el Salón Blanco. También anticipó un encuentro de yoga el próximo 2 de agosto en el SIC de Barrios Unidos, con una charla y muestra abierta al público.

“Cuando el Estado tiene que estar presente, está. Y cuando la comunidad responde, todo funciona mejor. Es entre todos que construimos una ciudad más solidaria, más justa y más humana”, concluyó Márquez.