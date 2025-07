Héctor Bianchi, candidato a concejal por Fuerza Patria: “La política necesita planificación, no improvisación”

- Advertisement -

En el programa Despertate, de Cadena Nueve y Máxima 89.9, Héctor Bianchi —candidato a concejal por Fuerza Patria— compartió un recorrido por su historia personal, su formación, su visión política y su diagnóstico sobre la realidad de 9 de Julio.

Con tono cercano y reflexivo, Bianchi destacó la importancia de recuperar el rol activo del Estado, cuestionó los mensajes vacíos de contenido de algunos sectores políticos actuales, y valoró la necesidad de planificar estratégicamente el desarrollo de la ciudad.

Orígenes y familia

Héctor Bianchi nació en Trenque Lauquen, donde se crió y cursó sus estudios iniciales. Más tarde, la vida lo llevó a La Plata, donde residió más de dos décadas y comenzó su carrera en la Facultad de Ciencias Económicas, aunque finalmente no la culminó. Ingresó luego al Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, y desde hace más de 30 años trabaja en el área de fiscalización de ARBA, lo que le ha permitido recorrer gran parte de la provincia. Hace 20 años eligió radicarse definitivamente en Nueve de Julio.

“Me encanta Nueve de Julio. Me recuerda mucho a mi ciudad natal. Tiene esa esencia del interior bonaerense que uno valora con los años”, expresó. Está casado, tiene dos hijos —uno estudia Medicina en La Plata y el otro reside en Nueve de Julio— y toda su familia es hincha de River Plate, aunque con un especial aprecio por Estudiantes de La Plata, club vecino del barrio donde vivieron por años.

La vocación política

Su militancia comenzó en los años 80, en plena efervescencia democrática, dentro de la Juventud Radical en Trenque Lauquen, durante el auge del liderazgo de Raúl Alfonsín. “La política era compromiso, convicción y formación. Hoy lamentablemente se ha vaciado de contenido y predomina lo efectista”, lamentó.

En la actualidad, Bianchi representa al Frente Renovador dentro del armado político de Fuerza Patria y se presenta como segundo candidato a concejal. En este nuevo paso político, sostiene que la propuesta del espacio se centra en la planificación, la defensa del rol del Estado y la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

El Estado como organizador social

Durante la entrevista, Bianchi fue categórico respecto al rol del Estado: “El Estado debe estar presente, tiene que ser eficiente y no puede desaparecer. Lo que no funciona se mejora, pero no se destruye. Hoy hay un discurso que plantea que todo lo estatal está mal, y eso es peligroso”.

Apuntó directamente contra el gobierno nacional encabezado por Javier Milei, al sostener que “se han instalado mensajes que conectan con lo afectivo, pero carecen de políticas públicas reales. El Estado no puede ser reemplazado por slogans o redes sociales”.

Visión local y propuestas

Consultado sobre la realidad de Nueve de Julio, Bianchi sostuvo que, pese a su potencial, la ciudad se ha “estancado en términos de planificación y desarrollo urbano”. Sin embargo, valoró algunas acciones actuales impulsadas desde la gestión municipal: “Me parece muy positivo que se estén pensando políticas a largo plazo, como mencionó el arquitecto Banchero o la intendente Gentile”.

En este sentido, compartió una experiencia propia: “Con un grupo de compañeros hicimos un relevamiento de más de 500 esquinas en la ciudad, identificando 15 como puntos críticos. Lo preocupante es que ese trabajo lo hicimos sin datos oficiales, porque no hay una oficina de estadísticas. Sin datos, no hay planificación”.

Destacó también iniciativas vinculadas a la educación, el ordenamiento territorial y el transporte escolar, subrayando que “todo parte de pensar el futuro, no solo de administrar el presente”.

Un llamado a votar

Antes de cerrar la entrevista, Bianchi hizo un llamado enfático a la participación ciudadana: “La política no es toda igual. Hay gente con compromiso real, que se prepara y que quiere transformar. Por eso, les pido que vayan a votar, que se acerquen, que conozcan las propuestas. Votar es un derecho y una responsabilidad”.

Finalmente, agradeció el espacio y reafirmó su compromiso con los vecinos: “Soy uno más en Nueve de Julio. Vivo acá, me crié en una familia de trabajo, y quiero aportar desde el Concejo Deliberante a construir un municipio más justo, moderno y ordenado”.