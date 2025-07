Verónica Magario en Berazategui: “Tenemos que invitar a todos a votar en contra de Javier Milei”

- Advertisement -

En un acto cargado de contenido político y social, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, participó de la entrega de 110 viviendas a familias del barrio Kennedy Norte, en Berazategui. La actividad fue encabezada por el gobernador Axel Kicillof y el intendente local Juan José Mussi, y también contó con la presencia de dirigentes como Mariano Cascallares y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis.

“Cuando entregamos una vivienda, estamos entregando un techo, ese techo que jamás les van a quitar”, expresó Magario, al destacar la importancia de estas políticas públicas. Las 110 casas forman parte de un plan que contempla la construcción de 660 unidades habitacionales en total. Actualmente, 190 viviendas están en obra y 359 más se encuentran proyectadas.

Durante su discurso, la vicegobernadora y candidata a legisladora provincial por la Tercera Sección puso en valor el rol del Estado provincial. “Si no hubiera sido por este Gobernador, ninguno de nuestros vecinos hubiera accedido a las escuelas o a las viviendas que hoy tienen”, remarcó.

En un mensaje dirigido al electorado, Magario hizo un llamado explícito de cara a los próximos comicios: “Sumando todas las fuerzas, el 7 de septiembre tenemos que invitar a todos a votar en contra de Javier Milei, y para eso hay una boleta que se llama Fuerza Patria”. Y añadió: “Quiero que empecemos a sumar todas nuestras fuerzas: la del que trabaja, la del comerciante, la de las PYMES, la de cada vecino y vecina que más lo necesita”.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof celebró la finalización de las obras: “Estamos recuperando algo tan sencillo y tan básico como una vivienda”. En ese sentido, criticó con dureza al gobierno nacional por haber paralizado obras públicas. “Cada una de estas viviendas cuenta una historia de esperanza frustrada, de abandono y de crueldad”, sostuvo.

Kicillof también apuntó directamente contra el presidente Javier Milei: “Cuando una obra se interrumpe, terminarla es más cara que empezarla de cero; ahí está la estupidez que está haciendo Javier Milei interrumpiendo toda la obra pública en la Argentina”.

“El barrio Kennedy Norte representa el esfuerzo que se transforma en dignidad para el pueblo. Para los timberos, la criptomoneda y la bicicleta financiera siempre un sí; para el laburante, para el estudiante, para el médico, siempre un no. Milei, ya te descubrieron: trabajás para los ricos y para los de afuera”, concluyó el gobernador.

El intendente Juan José Mussi, visiblemente emocionado, también tomó la palabra: “Axel Kicillof me dijo que íbamos a terminar las casas y acá estamos”. Y agregó: “¿Por qué no deben tener derechos los más humildes? No hay que ser despiadados con los que no tienen la culpa de las cosas que pasan. Hay que acompañar a los que menos tienen, primero”.

El acto no solo representó una entrega simbólica de viviendas, sino también un escenario de fuerte contenido electoral en el que se buscó marcar diferencias con el actual gobierno nacional, en el marco de una campaña que ya empieza a tomar temperatura.