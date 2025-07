Pablo Bonfiglio: “La clave está en un trabajo colectivo y comprometido”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En un contexto político cada vez más desafiante, Pablo Bonfiglio, candidato a concejal en primer término por la lista Somos Buenos Aires, compartió una visión renovadora y práctica para la política nuevejuliense. Con experiencia como Lic. en Ciencias Políticas y un firme compromiso con la comunidad, subraya la importancia de un trabajo colectivo que combine lo cotidiano con la innovación.

La política local: un desafío que requiere compromiso y honestidad

Bonfiglio reconoce que, en tiempos de desconfianza generalizada hacia los políticos, el desafío es aún mayor. En una entrevista con Despertate de Cadena Nueve y Máxima 89.9, el candidato expresó que la política debe ser una herramienta para transformar la realidad de la gente, algo que, según él, se logra con compromiso y honestidad.

“La política está muy mal vista por la sociedad. Este es un fenómeno global, no exclusivo de Argentina. Pero el cambio comienza desde adentro, y es posible demostrar que no todos los políticos son iguales. La clave está en el compromiso real, en trabajar con la gente, y en hacer las cosas con honestidad. La política es el arte de lo posible, y si trabajamos bien, podemos lograr los cambios que todos necesitamos”, afirmó Bonfiglio.

El desafío de la gestión pública: entre lo cotidiano y lo innovador

Uno de los aspectos que más preocupa a Bonfiglio en su gestión es cómo equilibrar las necesidades inmediatas de la comunidad con el impulso de cambios significativos. Con años de experiencia en la administración pública, Bonfiglio sabe que la gestión del día a día es tan crucial como la innovación en los procesos y servicios.

“El desafío de la gestión es encontrar el equilibrio entre lo cotidiano y lo innovador. Hay que generar cambios que beneficien a la comunidad, pero también es necesario dar espacio a la creatividad dentro de la gestión pública. La clave está en poder gestionar eficientemente lo que tenemos, mejorar los procesos, y también establecer una buena comunicación con la provincia para que los recursos y las políticas sean más efectivos”, explicó.

La importancia del trabajo en equipo: unidad y aprendizaje constante

Bonfiglio hace hincapié en que se trabajará en la unión y el compromiso de su equipo de trabajo. Para él, la política no es un esfuerzo individual, sino un trabajo colectivo. En este sentido, resaltó la importancia de la responsabilidad y la disposición para aprender constantemente.

“La política requiere equipo. Cada uno tiene su lugar, y aunque no todos sabemos todo, lo importante es que todos tenemos la voluntad de aprender y mejorar constantemente. Lo más importante es el compromiso con la gente y la responsabilidad de cumplir con lo prometido”, destacó.

Además, se refirió a la colaboración con su compañero de lista, Manuel, con quien ha compartido experiencias previas en el ámbito de la consultoría política. “Manuel es una persona con quien tengo una relación muy buena. Ha demostrado un gran compromiso con la comunidad, y estoy convencido de que su aporte será fundamental para nuestra gestión”, señaló.

El rol de la familia: un ejemplo constante

Como padre, Bonfiglio también reflexiona sobre el impacto que su rol político tiene en su vida familiar. La política, para él, no es solo un compromiso profesional, sino también personal. “Mis hijas son un espejo, siempre me imitan. Eso me hace ser más responsable en todo lo que hago. Al final, uno está dando un ejemplo constante, ya sea en la política o en la vida cotidiana. Y eso me hace estar más comprometido en hacer las cosas bien”, expresó.

Un compromiso con la comunidad: solidaridad y trabajo en equipo

Además de su pasión por la política, Bonfiglio es un ferviente hincha de Boca Juniors y miembro activo de la peña local ‘Antonio Roma’ del club. La labor solidaria de la peña le resulta fundamental, ya que, a su entender, la política no es el único ámbito en el que se puede hacer un trabajo comunitario.

“El trabajo solidario es fundamental, no solo en la política, sino en todos los aspectos de la vida. En la peña, se trabaja mucho en la comunidad, organizando eventos y ayudando a quienes más lo necesitan. Este compromiso social es algo que valoro profundamente y creo que debemos llevarlo a todos los ámbitos de la vida pública”, dijo Bonfiglio.

La importancia de un futuro comprometido para 9 de Julio

En cuanto a sus expectativas para el futuro de Nueve de Julio, Bonfiglio explicó que la clave de la gestión municipal está en escuchar a los vecinos, identificar qué se ha hecho mal y corregirlo de manera paulatina pero efectiva. Según el candidato, uno de los principales objetivos de su campaña será mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de propuestas claras y concretas, sin caer en promesas vacías.

“La política local tiene que ser eficaz. La gente necesita resultados. Hay que mirar a la comunidad, analizar qué se hizo mal, corregirlo y empezar a pensar en el futuro. Lo importante es presentar propuestas claras, basadas en la realidad, y comprometernos a trabajar sin descanso para cumplirlas. La gestión pública debe ser un proceso constante de mejora”, señaló.

A lo largo de la conversación, Bonfiglio también ofreció una mirada crítica sobre la política en general, reconociendo la crisis de confianza que existe entre los ciudadanos y sus representantes. Para él, la política debe recuperar la confianza de la gente mediante un trabajo cercano y honesto.

“La política no debe ser vista como un juego de poder, sino como una herramienta para cambiar la realidad de la gente. Los ciudadanos merecen políticas públicas que realmente mejoren su calidad de vida, y eso solo se logra trabajando juntos, con responsabilidad y honestidad. La confianza se recupera con hechos, no con palabras”, finalizó Bonfiglio.

Con una visión clara y un equipo comprometido, Pablo Bonfiglio se prepara para asumir los desafíos que implica representar a la comunidad de Nueve de Julio en el Concejo Deliberante. Su propuesta se basa en la gestión eficiente, el compromiso social y la innovación, pilares fundamentales para transformar la realidad local.