Esteban Naudín impulsa un transporte escolar en la ciudad de 9 de Julio

Durante una distendida entrevista con Gustavo Tinetti en el programa Despertate, emitido por Cadena Nueve y Máxima 89.9, el concejal Esteban Naudín desarrolló con profundidad su proyecto para reinstalar el servicio de transporte escolar en la ciudad de 9 de Julio. “No tenés el swing del baile, pero sí las ideas”, le decía entre risas Tinetti, ya que previamente se escuchaba un chamamé reconociendo el perfil inquieto y creativo del edil.

Naudín rememoró sus comienzos en la vida política desde el compromiso barrial como “un vecino inquieto”, y sostuvo que el servicio público de transporte no solo es una cuestión de logística sino también una herramienta social: “Estamos hablando de seguridad vial, de oportunidades educativas, de equidad. No se trata de un lujo, sino de una necesidad básica que hoy está insatisfecha en nuestra comunidad”.

El proyecto propone que el servicio funcione en las dos franjas horarias pico —entrada y salida escolar—, y contempla extender su operatividad en horario comercial o bancario, facilitando así el acceso de vecinos a trámites o consultas médicas. “No compite con el remis. Hoy un remis es casi un servicio de lujo, esto viene a atender otra realidad”, señaló.

La propuesta también incorpora variables sostenibles, con la idea de que el sistema pueda desarrollarse con energías renovables o transporte híbrido. “Esto no es una locura. Ya existió y funcionó en la ciudad. Hay garitas intactas. Solo hay que rediseñarlo a los tiempos actuales”, enfatizó.

Naudín compartió cómo viene recabando experiencias de antiguos prestatarios del servicio, padres, especialistas en seguridad vial y vecinos. “Muchos me dijeron que en los días de lluvia o frío, los chicos no van a la escuela porque no tienen cómo trasladarse. Y en muchas familias, la única opción termina siendo la moto. ¿Y la seguridad dónde queda?”, reflexionó.

También aclaró que la implementación requerirá trabajo conjunto con el municipio y el Concejo Deliberante, especialmente para georreferenciar la ubicación de los estudiantes y adecuar las paradas. “No es tan difícil. La ciudad sigue teniendo una estructura ordenada. Una buena planificación puede hacer que ninguna familia tenga que caminar más de dos o tres cuadras hasta una parada”, dijo.

Durante la entrevista, el concejal subrayó que “no hay que caer en el prejuicio de que, si una idea es de otro partido, no sirve”. Y agregó: “En Nueve de Julio no hay nada mejor que otro nuevejuliense. Dejemos de copiar las grietas nacionales y pongamos el foco en lo que realmente necesita nuestra comunidad”.

Al cerrar, Naudín recordó con humor su infancia, cuando tomaba el colectivo de línea para ir a la escuela: “Mi vieja resolvía parte de su día gracias al transporte escolar. Hoy esa opción no está. Pero podemos recuperarla, adaptada a los tiempos que corren”.

El edil invitó a los vecinos a acercar sus aportes, ideas y sugerencias a través del Concejo Deliberante, redes sociales o medios locales. “No se trata de imponer, sino de construir algo juntos. El transporte público no es un lujo ni una cuestión de nostalgia. Es sentido común, y está al alcance si hay decisión”, concluyó.