Alberto Larrañaga: ‘el sector no pretende soluciones mágicas, pero sí claridad y compromiso por parte del gobierno nacional’

En la sede de la Sociedad Rural de Nueve de Julio se llevó a cabo un importante encuentro de CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), que reunió a productores, dirigentes y referentes del agro bonaerense, entre ellos, el dirigente rural Alberto Larrañaga.

Durante la jornada se abordaron temas de gran relevancia para el sector agropecuario, con un claro eje en la necesidad de definir un cronograma concreto de reducción de las retenciones. “Lo que más se escucha es el reclamo firme por la baja de retenciones. Hay consenso en que ya deberíamos tener un cronograma claro, aunque sea gradual”, expresó Larrañaga en diálogo con la prensa.

El dirigente fue categórico al señalar que el sector no pretende soluciones mágicas, pero sí claridad y compromiso por parte del gobierno nacional: “No pedimos que las retenciones se eliminen de un día para el otro, pero sí que haya una hoja de ruta. Somos racionales, pero necesitamos previsibilidad”.

Otro de los temas destacados fue el de la infraestructura vial rural, con énfasis en la crítica situación de los caminos rurales. “Se mencionaron los 40 mil kilómetros pavimentados a nivel nacional y la importancia de los caminos rurales para la producción y el desarrollo regional”, señaló.

Larrañaga también hizo referencia a la reciente reunión de la Mesa de Enlace con el presidente Javier Milei, donde las entidades del agro llevaron una serie de demandas vinculadas no solo a lo impositivo, sino también a cuestiones logísticas, sociales y productivas. Sin embargo, lamentó que aún no se conozcan definiciones concretas surgidas de ese encuentro: “Confiamos en la idoneidad de nuestros representantes, pero hasta ahora los resultados no están claros. Sabemos que algunas cuestiones fueron derivadas a miembros del gabinete, pero seguimos sin definiciones”.

El referente rural fue especialmente crítico con la falta de avances en temas clave para el sector: “El propio presidente ha calificado las retenciones como un robo. Entonces, si son un robo, ¿por qué siguen existiendo?”.

Finalmente, Larrañaga cerró su intervención destacando el papel del sector rural dentro del país: “Somos parte de la sociedad, entendemos la situación de otros sectores, pero eso no nos exime de exigir que se cumplan las promesas de campaña. El agro necesita un rumbo claro”.