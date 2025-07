Alberto Gallo Llorente: ‘la reunión de la Mesa de Enlace con Milei fue un retroceso para el Campo’

- Advertisement -

La Sociedad Rural de Nueve de Julio vivió este lunes un encuentro de CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), que, lejos de disipar las dudas del sector, generó una creciente disconformidad entre los productores presentes. El encuentro entre la Mesa de Enlace y Milei, que tuvo como objetivo abordar temas vitales para la producción agropecuaria, fue considerado por muchos como un paso atrás, sin propuestas concretas ni soluciones inmediatas.

Uno de los asistentes más críticos fue Alberto Gallo Llorente, un productor con años de experiencia y un firme compromiso con el sector. En su intervención, destacó que la reunión, si bien era un paso importante para los gremios, no abordó los problemas urgentes de los productores, en especial aquellos que enfrentan márgenes negativos en la agricultura. Según Gallo Llorente, lo que realmente se necesita es un plan de acción serio, no solo promesas sobre la eliminación de retenciones o medidas a largo plazo que, según él, no son factibles para el año entrante.

“Lo que necesitamos no son promesas vacías. Los productores, especialmente los de agricultura, están pasando por momentos muy difíciles, con márgenes negativos. Lo que nos dijeron no es más que una repetición de lo que ya conocemos”, afirmó el productor, quien también criticó la forma en que se manejó la reunión de la Mesa de Enlace con el presidente de la Nación. Para él, hubiera sido mucho más efectivo un comunicado unificado de las cuatro entidades del campo, en lugar de cada una actuando por separado.

Entre los reclamos más destacados, Gallo Llorente mencionó la necesidad de que el gobierno se ocupe de temas estructurales como la mejora de la infraestructura vial, especialmente la pavimentación de rutas y caminos rurales. “No se trata solo de hablar de las retenciones. Necesitamos una agenda de trabajo para los 40 mil kilómetros de rutas que atraviesan el campo y que son fundamentales para el transporte de la producción”, remarcó.

La falta de definiciones claras sobre el déficit fiscal también fue otro punto de crítica. Según Gallo Llorente, la reunión quedó en el terreno de las palabras, sin ningún tipo de compromiso concreto que permita ver una salida a los problemas actuales del sector. “Nos hablaron del déficit y de las dificultades económicas, pero nadie nos ofreció un camino claro para solucionarlo. No necesitamos discursos, necesitamos acciones”, subrayó.

Por otro lado, los gremios que participaron en el encuentro ratificaron su compromiso con la defensa de los intereses de los productores. No obstante, muchos asistentes coincidieron en que el tiempo de reuniones y promesas debe dar paso a acciones concretas que se traduzcan en alivios inmediatos para el sector agropecuario.

A pesar de las críticas, la reunión también tuvo sus momentos positivos. El café, aunque con sabor a nada, fue una pequeña dosis de cordialidad en un ambiente cargado de tensiones. Sin embargo, la sensación generalizada entre los productores es que el encuentro no aportó soluciones reales a sus problemas, lo que deja en duda la efectividad de este tipo de reuniones en un contexto económico tan complejo.

El debate continúa, y lo que está claro es que los productores no están dispuestos a conformarse con palabras vacías. La incertidumbre persiste, pero también lo hace la esperanza de que en futuras instancias se logren acuerdos más concretos y beneficiosos para el sector.