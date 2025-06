Usuarios Viales rechazan la privatización de Rutas: “Una Nueva Gran Farsa”

La Unión de Usuarios Viales se pronunció con firmeza en contra del proceso de privatización de rutas impulsado por el Gobierno Nacional, calificándolo como “una nueva gran farsa” que repite los errores del pasado y que, lejos de resolver los problemas estructurales de la red vial argentina, los profundiza.

En un comunicado difundido esta semana, la organización denunció que las recientes audiencias públicas sobre el tema no fueron más que “una puesta en escena”, destinada a validar una decisión ya tomada. “Engañaron a personas que se movilizaron con la esperanza de aportar su mirada, pero en definitiva opinaron sobre lo que ya estaba decidido: una burda mentira”, expresaron con dureza.

Desde la Unión de Usuarios Viales explicaron que el modelo de concesiones viales y peajes resulta “inviable” para transformar la red vial nacional. Argumentan que la tasa media diaria anual de flujo vehicular en muchas rutas no alcanza para cubrir los costos reales de obras estructurales, y que este tipo de financiamiento requiere inversiones iniciales que el sistema de peaje no puede cubrir por sí solo. “Primero se debe construir, y luego cobrar. No al revés”, advirtieron.

La deuda pendiente del Estado

La organización también hizo hincapié en que los usuarios ya pagan impuestos y tasas específicas destinadas al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial, pero que esos recursos no están siendo aplicados para ese fin. “Además de esos impuestos, ahora se pretende que también paguen por el derecho a circular por rutas que son públicas”, señalaron.

En ese sentido, pidieron una política de Estado a largo plazo, con presupuesto asignado de manera transparente, y que responda a un verdadero plan nacional de reestructuración vial, en lugar de ceder una vez más al modelo privatizador que, según denunciaron, lleva más de 25 años fracasando en el país.

Consecuencias del modelo privatizado

Según el comunicado, las concesiones viales implementadas desde la década del 90 no solo no solucionaron los problemas de la red vial argentina, sino que agravaron su deterioro. “Este sistema se presenta como algo novedoso, pero no ha dado resultados. Aún peor: ha llevado al colapso de nuestra conectividad terrestre, produciendo muertes evitables, elevando los costos de transporte y restando competitividad a la logística nacional”, concluyeron.

La Unión de Usuarios Viales convocó a la ciudadanía a estar atenta y a exigir el uso adecuado de los fondos públicos destinados a la infraestructura vial, así como a rechazar “cualquier forma encubierta de privatización que ponga en riesgo el carácter público de nuestras rutas”.