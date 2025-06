La creatividad como camino: un taller para redescubrirse y accionar los propios sueños

En diálogo con Despertate, el programa matutino de Cadena Nueve y Máxima 89.9, la educadora musical y coach creativa Florencia Caputo compartió detalles sobre el taller “La creatividad como camino”, que se dictará este sábado a las 17 en la Biblioteca José Ingenieros.

“Esto surge de mi universo musical, pero desde el año pasado le sumé la formación en coaching creativo”, explicó Caputo. A partir de esta integración de saberes, surgió la iniciativa de crear un espacio colaborativo, abierto y transformador: el Club de Creatividad, con encuentros mensuales donde se trabaja en proyectos personales desde una perspectiva grupal, compartiendo ideas, bloqueos y avances.

Fue en ese marco que se cruzó con el profesor de filosofía Gustavo Abraham, quien con sus preguntas disparadoras y su mirada analítica potenció el proceso: “Trajo millones de interrogantes a la mesa, y pensamos: esto hay que compartirlo. Así nació el taller, donde vamos a reflexionar y también a accionar”.

El objetivo es claro: rescatar la creatividad como una condición inherente al ser humano, más allá de los estereotipos que la asocian únicamente al arte. “La creatividad está en todos lados, desde una cocina hasta la gestión de una crisis. Lo vemos mucho en la Argentina, donde constantemente se resuelven cosas con lo que hay a mano. Eso también es creatividad”, destacó.

Durante la charla, Caputo reflexionó sobre las limitaciones que muchas personas sienten a la hora de concretar sus ideas o proyectos. “A veces se busca tanto la perfección que se deja de hacer. Hay que animarse a pesar del miedo, de las dudas. Es mejor hacer, aunque no sea perfecto, que no hacer nada”.

También resaltó el valor de detenerse a hacer preguntas fundamentales: “¿Qué me motiva? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me está frenando? La calidad de vida depende de la calidad de nuestras preguntas”.

El taller se propone como una pausa consciente en la rutina para conectar con el deseo, salir del piloto automático y tomar las riendas del propio camino creativo. Será una experiencia que combinará teoría, filosofía y dinámicas prácticas, en un entorno cálido y con el “calor de las ideas”.

El encuentro es abierto a todo público y no requiere experiencia previa. “No es necesario ser artista. Todos tenemos creatividad, solo hay que despertarla”, concluyó Caputo.

📍 Día y hora: Sábado a las 17:00

📍 Lugar: Biblioteca José Ingenieros