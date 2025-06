Daniel Stadnik: “La emergencia hídrica nos sigue afectando y Nación no ha enviado ni un peso”

En diálogo con el programa Despertate, la mañana líder de Cadena Nueve y Máxima 89.9 el intendente Daniel Stadnik dio un detallado panorama sobre los efectos que dejaron las intensas lluvias de meses anteriores, con caminos secundarios aún anegados, zonas rurales afectadas y obras pendientes que requieren financiamiento nacional o provincial.

“Junio llovió muy poco, lo cual es esperable para esta época del año. Aun así, la recuperación es muy lenta porque la infiltración del agua en el suelo es prácticamente nula. Las áreas de recarga están con tránsito, y los caminos secundarios siguen complicados”, explicó.

Stadnik también hizo foco en la situación en el límite con Nueve de Julio, sobre todo en la zona de Moctezuma y el camino que une Carlos Casares con Facundo Quiroga, donde aún se observa acumulación importante de agua. “De Pehuajó ya no estamos recibiendo agua, pero hay zonas del sudeste del distrito que siguen comprometidas. Afortunadamente, la cosecha gruesa se está levantando con resultados aceptables, pese a las dificultades”.

Sobre la coordinación regional, el jefe comunal confirmó que aún no se ha retomado el diálogo sostenido tras la última reunión en Bragado con los municipios de la cuenca. “Es responsabilidad mía convocar a los técnicos y avanzar con la Autoridad del Agua. Esperamos hacerlo después de las elecciones, en septiembre”, explicó.

En paralelo, Stadnik criticó la falta de apoyo del gobierno nacional a los distritos que sufrieron desastres naturales. “Ni Carlos Casares, ni Nueve de Julio, ni Pehuajó han recibido ayuda de Nación por las inundaciones. No nos llegó ni un peso. Como siempre, los productores vienen a reclamar al municipio, pero con la tasa vial no se pueden hacer obras mayores. Necesitamos financiamiento nacional, que hoy está completamente ausente”.

En tono más político, el mandatario confirmó que este sábado se realizará en Junín un nuevo plenario del Movimiento Derecho al Futuro, dentro del peronismo. “Es importante mostrar presencia en la Cuarta sección, aunque en mi caso estaré en Mar del Plata en un congreso del programa Puentes. Intentaré llegar sobre el cierre”, afirmó.

Sobre la situación interna del PJ, reconoció que hay intentos por unificar las distintas líneas internas. “Estamos trabajando con La Cámpora y el Frente Renovador para conformar listas comunes. Ya convocamos a los compañeros de los otros espacios, pero estamos esperando definiciones provinciales para actuar en consonancia”.

Por último, Stadnik se refirió a la polémica generada tras la negativa del gobierno nacional a asistir económicamente a Bahía Blanca tras el temporal: “Es una locura. Todos queremos equilibrio fiscal, pero no puede ser a costa de abandonar a quienes sufren catástrofes. Me bajaron el impuesto a los bienes personales sin que lo pidiera, pero no aumentan jubilaciones como la de mi suegra. Esa es la incoherencia: recortar donde no se debe, y beneficiar a los que menos lo necesitan”.

Con una mirada crítica pero propositiva, el jefe comunal cerró el reportaje destacando la necesidad de una reforma tributaria “más justa y federal”, y la importancia de no abandonar a los municipios productores: “Desde esta región sale una parte muy importante del aporte al Estado nacional. Sería justo que ese esfuerzo vuelva en obras y ayuda concreta”.