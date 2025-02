Juan Carlos Silva, Delegado Municipal de Facundo Quiroga, se postula para la renovación de su mandato, para continuar con un enfoque centrado en el trabajo constante y la mejora continua del pueblo. En un ‘Despertate’ por Cadena Nueve y Máxima 89.9, habló sobre los logros alcanzados durante su gestión, los desafíos pendientes y las expectativas hacia el futuro. Sus expresiones reflejan un compromiso sólido con el desarrollo de la comunidad y una mirada realista hacia los recursos y las necesidades del pueblo.

Lo hace por la Lista 1, símbolo de la unidad y la integración en armonía.

Al asumir en 2020, Facundo Quiroga vivía una situación compleja. El pueblo había quedado sin dirección tras varios meses de inestabilidad institucional, sumado a la pandemia que complicaba aún más la situación. Silva recuerda aquellos primeros meses de gestión como un desafío constante: “El pueblo no tenía bandera, ni estructura, estaba vacío de gestión. No era una pavada, todo era importante para nosotros. Y desde el primer día tratamos de poner un trabajo constante, perseverante y con recursos y herramientas con las que se cuenta”, destacando, que la labor de Delegado tienen límistes más allá de los deseos o primeas. Están dado en el factor recursos.

A pesar de las dificultades, en estos años de gestión, Silva logró implementar una serie de obras que transformaron la apariencia del pueblo. “Hemos restaurado la estación que estaba abandonada, mejorado el acceso principal a Facundo Quiroga, y hemos trabajado en la plaza y el cementerio. Todo esto se hizo con un esfuerzo constante”, destacó. Estos proyectos, aunque pequeños en algunos casos, han tenido un impacto positivo en la comunidad.

“Por ejemplo, logramos crear un galpón para el mantenimiento de herramientas, lo que nos ha permitido reparar maquinaria de manera más eficiente y sin necesidad de gastar en talleres externos. Esto es un ahorro para el municipio, pero también una forma de agilizar los trabajos”, explicó Silva. Sin embargo, también reconoció que aún quedan desafíos importantes por resolver, como la mejora del sistema de drenaje y la reparación de la plaza central, dos tareas importantes.

Uno de los temas que más preocupa al delegado es la falta de coordinación entre las distintas instituciones del pueblo, algo que considera esencial para el progreso de Facundo Quiroga. “Desde el principio, he intentado que las instituciones trabajen juntas. Al principio, no era fácil. Había muchas instituciones, pero no había coordinación. Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos logrado que algunas trabajen de manera conjunta y eso es un avance”, señaló. Silva destacó que los eventos recientes, como los carnavales, permitieron a varias instituciones generar ingresos propios, lo que considera un logro importante, ya que las instituciones deben desarrollar sus objeticos.

“Este es el principio de algo más grande”, comentó, refiriéndose al esfuerzo para que Facundo Quiroga cuente con una fiesta popular y gastronómica, un evento que aún está en planes pero que es uno de sus sueños a futuro. “Las instituciones están cada vez más motivadas, y eso va a permitirnos avanzar en ese sentido”, expresó. Sin embargo, Silva también fue realista al hablar de las limitaciones económicas y la falta de recursos, un tema recurrente en la política municipal de muchos pueblos. “Los tiempos han cambiado, los recursos no son los mismos y las promesas deben ser cautelosas. Lo que puedo prometer es trabajo, trabajo constante”, afirmó con firmeza.

Respecto a la situación económica, el delegado fue claro en reconocer que el presupuesto municipal es cada vez más ajustado. “Es difícil gestionar con poco dinero, pero tratamos de ser creativos y trabajar con lo que tenemos. No se puede prometer todo lo que la gente quiere, pero se puede garantizar un esfuerzo constante para conseguir lo que se pueda”, destacó. Silva también señaló que la situación actual obliga a encontrar nuevas formas de financiamiento, ya que las dificultades obligan al ingenio para sobreponerse a las dificultades.

En cuanto a los problemas más cotidianos de la comunidad, Silva explicó cómo desde su gestión se ha tratado de mejorar la calidad de vida de los vecinos. “Hemos trabajado mucho en la limpieza de las calles, en la reparación de los pozos que se forman con las lluvias, y en la mejora de los accesos al pueblo. Sabemos que no es perfecto, pero estamos avanzando”, dijo. Además, destacó que uno de los logros importantes ha sido la adquisición de un patrullero nuevo para la seguridad del pueblo, una maquinaria para las tareas viales.

Otro de los desafíos que enfrenta Silva es la creciente demanda de viviendas y el conflicto relacionado con terrenos abandonados. “Es una problemática que enfrentamos en muchos pueblos. Tenemos casas abandonadas en pleno centro del pueblo, y muchas veces es difícil encontrar a los propietarios. Estamos trabajando con lo que podemos, pero la solución no siempre está en nuestras manos”, explicó. En este sentido, destacó que la clave es ser coherente con la ley y actuar dentro del marco legal para poder avanzar en la resolución de esas situaciones.

Al referirse a su futuro como delegado, Silva fue claro en su enfoque. “Lo que puedo prometer es que siempre estaré trabajando por el bienestar de los vecinos. No puedo prometer cosas imposibles, pero sí puedo garantizar que mi trabajo va a ser constante como lo que se ve y que seguiré buscando recursos y soluciones para Facundo Quiroga”, comentó. También destacó que su comunicación con los vecinos es constante, y su teléfono está disponible en todo momento para atender cualquier inquietud. “Mi trabajo es estar cerca de la gente y responder a sus necesidades dentro de lo posible”, expresó.

Es de señalar que hizo un agradecimiento especialmente a los empleados municipales por su esfuerzo y dedicación. Resaltó que, aunque las tareas diarias son arduas y no siempre reconocidas, el trabajo de cada uno de los empleados es vital para el bienestar de la comunidad.

Con respecto a las próximas elecciones, Silva mencionó que lo importante es que los vecinos se acercan a votar. “El 23 de febrero es una fecha clave, pero lo más importante es que todos participen en el proceso. La gente tiene que saber que las cosas no se logran de un día para otro, pero con trabajo y dedicación podemos seguir creciendo”, concluyó.

En resumen, la gestión de Juan Carlos Silva en Facundo Quiroga ha estado marcada por un trabajo constante, la mejora de la infraestructura, la búsqueda de recursos en tiempos difíciles y el compromiso con el bienestar de la comunidad, tal como lo viene haciendo y que seguirá en ese camino interpretando los cambios de época. Aunque consciente de los desafíos que aún persisten, Silva se mantiene firme en su objetivo de seguir trabajando para lograr un mejor futuro para el pueblo.