Desde UxP se insiste que Gentile apoye el pedido de Kicillof para que no se desfinancien servicios

Como te lo informamos por este medio días atrás la intendente María José Gentile puso en marcha el Concejo Deliberante, con un discurso que para el concejal Esteban Naudin demostró un diagnostico ‘escueto’ y con ‘falta de autocritica’ con aquello que no se ha podido realizar o gestionar.

En este sentido, lo que sostiene el concejal en dialogo con CN es que se esperan gestiones concretas, aprovechando el vinculo que se tiene con el gobierno de Javier Milei para beneficiar a la ciudad de Nueve de Julio: “Hoy estamos ante un ajuste desmedido, intencionado para asfixiar a todas las provincias, por lo que Nueve de Julio se verá afectado”, agregó.

Por su parte, el concejal Sebastian Malis menciona al respecto que: “Una situación extrema requiere de medidas y políticas concretas”, por lo que sostiene que “El mensaje de María José no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Ademas, sostuvo que la realidad de Nueve de Julio no es la misma que la de hace 8 años, por lo que considera indebido un discurso calcado de la situación o diagnostico de hace 8 años: “La situación presupuestaria no es la misma y los recursos no alcanzan”. En lo que si coinciden ambos concejales respecto al discurso de la intendente, es que Nueve de Julio ‘requiere de inversión publica, como por ejemplo la linea de energía 132’.

En este sentido, agrega: “Si partimos de reconocer que los problemas centrales de Nueve de Julio están vinculados a la necesidad de recursos para afrontar los grandes temas, tenemos que apoyar y acompañar a las gestiones (…)”. “Quisiera ver a la intendenta en este caso, apoyando al gobernador en defensa de los intereses de la provincia de Buenos Aires frente a la Nación”, agregó.

Temas a considerar este jueves en la primera Sesión del HCD

El concejal de Unión por la Patria, Naudin menciona que se está trabajando sobre uno de los proyectos mas importantes presentados que es la necesidad del ‘Transporte Público en horario escolar’: “Lo que hoy pedimos, no es que solo apoyen los concejales sino que trabajemos para que sea una realidad”.

Otro de los proyectos que ha llegado al Concejo Deliberante y ha sido abordada por el Bloque de UxP es el Grooming o ‘Ciberacoso’, por lo que es necesario concientizar y educar a niños y familias al respecto. Ademas, de tomar medidas concretas invirtiendo tiempo y recursos.