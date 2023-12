En Nueve de Julio asume María José Gentile, la primera intendenta en su historia

Nueve de Julio vive un hecho histórico y trascendente. Asume el Ejecutivo Municipal, María José Gentile, la primera mujer para conducir el municipio y lo hace cuando se destaca que desde 1983 hasta ahora se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida.

La flamante intendente es médica y descubrió su vocación política por impulso de su hermano Juan, que si bien no está físicamente, en su corazón y mente está presente como así sus sugerencias y recomendaciones, que le dan fuerza renovada.

María José Gentile llega a esta instancia luego de llevar adelante una carrera política en crecimiento. De manera sencilla, humilde, diálogo y no confrontativa, pero con firmeza en su palabra, la misma con la cual convence a sus pacientes en la privacidad del consultorio profesional.

El electorado eligió Juntos por el Cambio, sin embargo, el bloque UCR seguirá separado y ‘siempre estuvo en mí trabajar juntos’ dijo la jefa electa ya que más allá de las ideologías ‘me unen más cosas de las que nos separan’, contó la dirigente recientemente a CN, poniendo en blanco y negro que la etapa que inicia no será de la unidad deseada, sin embargo el de Propuesta Republicana será el bloque más numeroso del Concejo Deliberante, pero sin mayoría, la cual se tendrá que construir con las otras fuerzas.

No será posible un trabajo en conjunto ya que no se han dejado de lado deseos personales. ‘De mi parte está la apertura’ para esa tarea en el sentido del voto de los nuevejulienses, reflexiono Gentile como resaltando que si hay apartamiento a la voluntad de las urnas, no le alcanza.

‘En la elección de los funcionarios que me acompañarán, se pensó en buenas personas’, expresó la nueva Jefa de Estado Municipal; y todos pensaron en un trabajo colectivo con vocación de servicio y todos dijeron ‘sí’, para asumir este compromiso de labor por los habitantes del distrito.

La tranquilidad de María José Gentile es que llega conociendo el camino que tendrá que transitar, pero ahora como conductora. Lo que significa que imprimirá su impronta, sensibilidad, sonrisas y firmezas.

Comienza el período 64 de 160 años de historia de Nueve de Julio. Asume este domingo 10 de diciembre 2023. Para la numerología se trata de una suma de unos:(6+4) y 10/12/2023 (11) y las letras de su nombre dan 16.

Una buena alianza con la comunidad y la espiritualidad del 111 – o tres 1- junto al poder que simboliza con intuición ..y si es femenina..ni hablar!

Se suma que el 16 de la alianza se reduce a 7 y el 111 a 3, lo que el complemento es 10, distrito al cual gobernará.

En el vulgo se dice, tiene los planetas alineados. Es que el 10 representa la totalidad, la perfección y la culminación de un ciclo, para una evolución y transformación al servicio de comunidad, con sabiduría y buen liderazgo.

María José Gentile empieza a gobernar a Nueve de Julio con el enorme deseo de la comunidad de una excelente gestión!… ella está dispuesta al desafío…el equipo, también y los números acompañan!.