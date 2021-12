Covid-19: contactos estrechos con síntomas serán considerados positivos sin necesidad de testeos

En medio de un fuerte rebrote de coronavirus, que en las últimas hora provocó el colapso en los centros de testeo, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, propuso un “cambio de paradigma” para que la persona que sea contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus y tenga un síntoma vuelva a ser considerada como caso positivo “sin necesidad de hacer el test”.

La funcionaria explicó que “la herramienta que ya se está utilizando en Córdoba concretamente es la confirmación por clínica”, y recordó que ya se hizo a nivel país durante “la ola anterior”.

En ese sentido, explicó que cuando el número de casos es alto, “la indicación de la jurisdicción es que si sos contacto estrecho de un caso confirmado con un síntoma aunque estés vacunado se te considera caso sin necesidad de hacer el test”.

Para finalizar la idea, Vizzotti señaló que “como sucedió en las olas anteriores, más allá de ampliar la oferta de test y el acceso a los testeos, se puede confirmar (la positividad) por clínica” y con eso se refirió al “cambio de paradigma que tenemos que ir viendo”.

“Es algo que se hace en todas las enfermedades transmisibles por vigilancia epidemiológica”.

En cuanto al creciente número de casos de coronavirus, dijo que “veníamos trabajando desde agosto en cambiar la mirada del número de casos al número de internaciones”, dijo y agregó que “sabiendo que la vacuna no interrumpe la circulación del virus, casos íbamos a tener” ya que “con la vacunación se nivelan las internaciones y las muertes”.

La funcionaria destacó que más del 70% de la población está vacunada con dos dosis, pero insistió en la necesidad de “acelerar” la vacunación para lo cual “tuvimos contacto con todos los ministros y ministras al respecto”.

Respecto de la presencia de la variante Ómicron en el país, dijo que “los casos van a ser altos; si son Ómicron y son leves tenemos que trabajar en un nuevo paradigma”.

“Ómicron se transmite muy rápido, incluso en espacios abiertos y en personas vacunadas. Que infecte personas vacunadas no quiere decir que las vacunas no sirvan, son muy leves los casos”, evaluó.

Vizzotti dijo que “lo que vimos en otros países es que el brote de Ómicron no genera casos tan graves como Delta inclusive aquellos que no estaban vacunados”. Y añadió: “Tenemos una buena cobertura de vacunación así que esperamos que este brote no se traduzca en una tensión del sistema de salud”.

La ministra señaló que “es fundamental que todos completen el esquema de vacunación para que los casos no se traduzcan en hospitalizaciones y muertes. Todas las personas que han completado el esquema a partir del quinto mes deban recibir un refuerzo, y cuatro meses para trabajadores de la salud y mayores de 60, para no traducir los casos en hospitalizaciones y muertes”.

En cuanto a la posibilidad de implementar un autotest, Vizzotti indicó que “estamos trabajando con Anmat y con las 24 jurisdicciones para definir el rol” e indicó que “evaluamos la posibilidad de autodiagnóstico como una ampliación de la oferta para distribuir la tensión”