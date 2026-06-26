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Banco Nación habilita créditos a 10 años para deudores con atrasos de hasta un año

También incluye a deudores del segmento Microempresas/Emprendedores con cartera de consumo.

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Con la morosidad familiar en 12,1% en abril de 2026, 8,4 puntos más interanual según el BCRA, el Banco Nación lanzó una línea para que clientes con deudas atrasadas puedan refinanciar. La nueva opción está dirigida a quienes registran atrasos de 3, 6, 12 meses o más, las situaciones 3, 4 y 5 del BCRA. Hasta ahora el banco solo contemplaba a quienes debían hasta 3 meses. Permite refinanciar deudas de consumo en pesos o UVA a 120 meses, con sistema francés. La tasa será fija del 12% para quienes cobren el sueldo en el Nación y del 14% para el resto, más el ajuste UVA-CER. Quienes cobran en la entidad podrán sumar un tope de cuota por CVS abonando una prima.

Pueden acceder trabajadores, jubilados, monotributistas y autónomos, incluso si no cobran en el banco. La línea arranca el lunes 29 de junio y se tramita en sucursales. Se suma a otras del Nación para unificar deudas, refinanciar tarjetas y consolidar pasivos.

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