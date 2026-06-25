Thiago Vera continúa en estado crítico y su pronóstico sigue siendo reservado

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Thiago Vera, el joven de 19 años que resultó gravemente herido tras el trágico accidente ocurrido el pasado lunes en Mar del Plata, continúa internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos “Oscar Alende”. De acuerdo con el parte médico difundido este jueves a las 14:00 horas, su pronóstico sigue siendo reservado y permanece bajo estricta vigilancia médica.

El joven presenta un cuadro de extrema gravedad como consecuencia de las múltiples lesiones sufridas durante el siniestro. Según la información brindada por medios marplatenses, sufrió un severo traumatismo de cráneo que requirió una intervención quirúrgica de urgencia, además de lesiones en el tórax, fracturas en la columna vertebral y una fractura expuesta de fémur.

Actualmente permanece en coma farmacológico mientras el equipo médico monitorea permanentemente su evolución clínica, que continúa siendo crítica.

El accidente ocurrió el lunes en la zona del Skate Park, sobre la avenida Peralta Ramos de Mar del Plata, cuando un colectivo de la línea 532 perdió el control, se subió a la vereda y embistió a varias personas que se encontraban en el lugar. Como consecuencia del impacto falleció una joven de 18 años y varias personas resultaron heridas.

Entre los lesionados se encontraba Thiago Vera, quien sufrió las heridas de mayor gravedad y desde entonces permanece internado.

En las últimas horas también se conoció el conmovedor testimonio de su padre, quien relató que, instantes antes del impacto, Thiago logró empujar a su novia para sacarla de la trayectoria del colectivo, evitando que fuera atropellada. Él, en cambio, recibió de lleno el impacto del vehículo.

La investigación para determinar las causas del accidente continúa en manos de la Justicia, mientras familiares, amigos y allegados mantienen la esperanza y aguardan nuevos partes médicos sobre la evolución del joven.