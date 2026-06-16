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Lincoln prepara los actos por Güemes y el Día de la Bandera con promesa de lealtad de alumnos

La jornada contará con la participación de centros tradicionalistas y sus caballadas, y desde las 17 horas habrá un fogón criollo a cargo del Centro Tradicionalista “El Parque”.

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La Municipalidad de Lincoln informó el cronograma de actos oficiales por el fallecimiento de Martín Miguel de Güemes y la conmemoración del Día de la Bandera, que se desarrollarán entre el miércoles 17 y el sábado 20 de junio. El miércoles 17 a las 16 horas se realizará en la explanada del Museo Histórico Municipal del Parque General San Martín el homenaje por los 205 años del Paso a la Inmortalidad del General Güemes, en el marco del “Día Nacional de la Libertad Latinoamericana”.

El viernes 19 a las 10 horas en Plaza Rivadavia se llevará a cabo el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera, con la participación de alumnos de 4° grado de nivel primario de escuelas públicas y privadas de la ciudad. Finalmente, el sábado 20 se conmemorará el Día de la Bandera con el izamiento del Pabellón Nacional a las 9.30 en Plaza Rivadavia y, a las 10 horas, el acto central en memoria del General Manuel Belgrano.

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