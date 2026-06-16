CEySTel presentó SENSA, una plataforma de entretenimiento digital para sus asociados

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La Cooperativa Eléctrica y de Servicios (CEyS) continúa ampliando las prestaciones para sus asociados con la incorporación de SENSA, una plataforma de streaming y televisión en vivo que ya forma parte de su oferta de servicios.

La principal novedad es que quienes cuentan con el servicio de internet de la cooperativa podrán acceder a una amplia propuesta de entretenimiento sin pagar un costo adicional, ya que la plataforma está incluida dentro de su abono.

A través de SENSA, los usuarios tendrán acceso a canales de televisión en vivo, transmisiones de fútbol, series, películas y contenidos para toda la familia, pudiendo disfrutar de la programación desde el hogar o desde cualquier lugar mediante distintos dispositivos.

Desde la CEyS destacaron que esta incorporación forma parte del proceso de mejora permanente de los servicios que brinda la entidad, apostando a nuevas tecnologías y opciones de entretenimiento para sus asociados.

Para obtener más información sobre el funcionamiento de la plataforma y las condiciones de acceso, los interesados pueden comunicarse al 2317-524000 o acercarse a las oficinas de la cooperativa, ubicadas en Avellaneda 1505, de lunes a viernes de 7 a 15 horas. Tambien al whatsapp 2317 520006.