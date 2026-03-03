La intendenta Gentile reprogramó para el viernes el Tema del Basural con los Concejales

- Advertisement -

La convocatoria realizada por la intendenta Maria José Gentile para este martes a las 11 horas, con el objetivo de abordar el tema del basural, se reprogramó para el viernes ya que los ediles tenian compromisos previos.

La Jefa Comunal nuevejuliense envio una nota comunicando el nuevo dia y hora de la reunión.

Desde hace tiempo, los concejales opositores vienen pidiendo un diálogo fluido con el Ejecutivo Municipal, pero hasta el momento sus peticiones no habían sido atendidas de manera formal.

La intendenta Gentile, al parecer, intenta ahora abrir una vía de diálogo con el tema del basural, un problema ambiental y sanitario de gran preocupación para la comunidad. La convocatoria la hizo anoche en la apertura del Concejo Deliberante de las sesiones Ordinarias.

El Camino del Diálogo: Gentile y su Compromiso con la Gestión

Anoche, en una nueva intervención pública, Gentile insistió en la importancia de encontrar un camino de diálogo y colaboración entre las distintas fuerzas políticas para resolver los problemas que aquejan a la ciudad. La intendenta subrayó que este tipo de encuentros deben ser la base para lograr consensos y avanzar en soluciones para los vecinos de Nueve de Julio.

El viernes puede ser el camino de esa apertura.

La Intendenta Gentile gestiona temas puntuales en La Plata

A esto, la intendenta se prepara para viajar este miércoles a La Plata, donde se reunirá con varios funcionarios provinciales para gestionar temas de interés para la comunidad de Nueve de Julio.

La visita tiene como objetivo abordar cuestiones de seguridad, ambiente y servicios básicos, que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Entre los puntos más destacados de su agenda, se encuentran reuniones con el Ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, para avanzar en el marco de un convenio multiagencias destinado a mejorar la coordinación en situaciones de emergencia, y con la Ministra de Ambiente, Daniela Vilar, para tratar la cuestión del basural, que sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

En cuanto al tema del agua, Gentile se reunirá con el gerente de ABSA, Mariano Lovelli, de Asuntos Legales y Regulatorios de la empresa, para consensuar un convenio que permita que ABSA se haga cargo del servicio en Barrios Unidos de la ciudad.

La Plataforma Multiagencial: Una Herramienta Clave para Emergencias

En la reunión con el Ministro Alonso, la jefa comunal tratará el alcance de la Plataforma Multiagencias, una herramienta que integra todos los servicios de emergencia de la provincia de Buenos Aires en un solo sistema, permitiendo coordinar respuestas ante incidentes como accidentes de tránsito, catástrofes naturales, episodios de violencia o emergencias médicas. La plataforma también tiene un enfoque especial en la atención a víctimas de violencia de género.

El objetivo de la Plataforma es mejorar la respuesta del Estado ante situaciones críticas, optimizando recursos y tiempos de intervención, lo que podría tener un impacto positivo en la seguridad y el bienestar de los nuevejulienses.

El viaje de la intendenta a La Plata, y las gestiones que llevará a cabo con los funcionarios provinciales, podrían ser una oportunidad para avanzar en temas importantes para el municipio.