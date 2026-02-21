Día Internacional de la Lengua Materna 2026: celebrando la diversidad lingüística y el futuro de la Educación Multilingüe

- Advertisement -

El Día Internacional de la Lengua Materna, una iniciativa propuesta por Bangladesh y aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en 1999, se celebra cada 21 de febrero desde el año 2000 con el objetivo de promover la diversidad cultural y lingüística. La UNESCO resalta la importancia de preservar las lenguas y las culturas para construir sociedades sostenibles, donde la tolerancia y el respeto mutuo sean valores fundamentales.

Cada dos semanas, una lengua desaparece, llevándose consigo un patrimonio cultural e intelectual invaluable. A pesar de estos desafíos, la UNESCO trabaja incansablemente para promover la educación plurilingüe, reconociendo que un acceso adecuado a la educación en lenguas maternas mejora la inclusión y los resultados de aprendizaje. Actualmente, alrededor del 40% de la población mundial no tiene acceso a una educación en su lengua materna, lo que resalta la necesidad urgente de avanzar en la inclusión lingüística en los sistemas educativos.

En su mensaje para esta edición de 2026, la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, alienta a invertir en la transmisión de lenguas, destacando que la juventud debe ser protagonista de las soluciones. “La diversidad lingüística es un pilar para la paz, la dignidad y la inclusión. Y en el relato de nuestra humanidad no debe faltar ninguna voz”, expresó Azoulay.

Este año, el foco está en el papel clave de los jóvenes en la construcción del futuro de la educación multilingüe. A través de diversas actividades, como el evento en línea de la UNESCO Campus el 13 de febrero, estudiantes de todo el mundo tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias y proponer acciones concretas para promover la diversidad lingüística en sus comunidades. Además, se celebrará un evento especial en la sede de la UNESCO el 20 de febrero.

La UNESCO sigue trabajando en diversas iniciativas para integrar las lenguas en los sistemas educativos y garantizar que las lenguas indígenas y locales sean reconocidas, preservadas y transmitidas. La organización también promueve el “Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas”, que busca fortalecer el respeto por los conocimientos tradicionales y las lenguas indígenas en todo el mundo.

En esta celebración, se reafirma el compromiso de la UNESCO de proteger las lenguas y culturas como elementos fundamentales de nuestra identidad y de un futuro inclusivo y respetuoso para todos.