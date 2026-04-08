jueves, abril 9, 2026
12.8 C
Nueve de Julio
jueves, abril 9, 2026
12.8 C
Nueve de Julio
General

Corte programado de energía en CEyS Mariano Moreno en un amplio sector céntrico

Será este jueves 9 de abril, entre las 07:30 y las 09:30, por tareas de mantenimiento que afectarán el suministro eléctrico en la zona indicada en el mapa

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El CEyS Mariano Moreno informó que, el jueves 9 de abril de 2026, se llevará a cabo un corte de energía programado en el horario de 07:30 a 09:30 horas. Las tareas de mantenimiento se concentrarán en la zona delimitada en la imagen compartida por la institución con líneas rojas.

Desde el CEyS aclararon que, en caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos se pospondrán hasta nuevo aviso para garantizar la seguridad de los operarios y vecinos afectados.

La institución agradeció la comprensión de la comunidad y pidió a los vecinos tomar las precauciones necesarias para minimizar los inconvenientes durante el período de corte.

Para más información, los usuarios pueden consultar los canales oficiales del CEyS Mariano Moreno.

 

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6186

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR