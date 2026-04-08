Corte programado de energía en CEyS Mariano Moreno en un amplio sector céntrico

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El CEyS Mariano Moreno informó que, el jueves 9 de abril de 2026, se llevará a cabo un corte de energía programado en el horario de 07:30 a 09:30 horas. Las tareas de mantenimiento se concentrarán en la zona delimitada en la imagen compartida por la institución con líneas rojas.

Desde el CEyS aclararon que, en caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos se pospondrán hasta nuevo aviso para garantizar la seguridad de los operarios y vecinos afectados.

La institución agradeció la comprensión de la comunidad y pidió a los vecinos tomar las precauciones necesarias para minimizar los inconvenientes durante el período de corte.

Para más información, los usuarios pueden consultar los canales oficiales del CEyS Mariano Moreno.