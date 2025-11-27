Iniciativas varias abordara el Concejo Deliberante

El Honorable Concejo Deliberante de 9 de Julio llevará adelante esta tarde, a partir de las 19:00 hs, la sesión correspondiente al mes de noviembre, en el recinto legislativo local. La jornada incluirá el tratamiento de una extensa cantidad de expedientes, entre proyectos de ordenanza, comunicaciones y pedidos de informes, tanto de los distintos bloques políticos como de las comisiones permanentes y la Sesión Estudiantil 2025, cuyos trabajos también ingresarán al debate.
A continuación, el detalle del Orden del Día previsto:
Proyectos y expedientes de los bloques y el Departamento Ejecutivo
Creación del Vivero Municipal
Documentación 436-2024 – LLA.
Se aprueba Ordenanza con modificaciones. Comisión: EMS, PyH, LyR. Expte 229/24.
Modificación del límite de velocidad en Av. Mitre
Documentación 184-2025 – Juntos UCR.
Se aprueba Ordenanza con modificaciones. Comisión LyR. Expte 132/25.
Pedido de Informes por cumplimiento de Ordenanzas 5728/2016 y 6275/2020
Documentación 509-2025 – Unión por la Patria.
Se aprueba Pedido de Informes. Comisión LyR. Expte 251/25.
Capacitación obligatoria en manipulación segura de alimentos para carnicerías
Documentación 516-2025 – Departamento Ejecutivo.
Se aprueba Ordenanza con modificaciones. Comisiones EMS, PyH, LyR. Expte 255/25.
Iluminación en inmediaciones de la Escuela Secundaria Nº 8
Documentación 521-2025 – Juntos UCR.
Se aprueba Comunicación. Comisión V y OP. Expte 256/25.
Ratificación de convenio entre Teresita Matta y Municipalidad de 9 de Julio
Documentación 526-2025 – D.E.
Se aprueba Ordenanza con modificaciones. Comisiones V y OP, PyH, LyR. Expte 257/25.
Pedido de Informes sobre agua potable en Ciudad Nueva
Documentación 529-2025 – LLA.
Se aprueba Pedido de Informes. Comisión V y OP. Expte 259/25.
Pedido de Informes sobre entrega de escrituras
Documentación 531-2025 – Juntos UCR.
Se aprueba Pedido de Informes. Comisión LyR. Expte 260/25.
Horarios de carga y descarga de mercaderías
Documentación 532-2025 – LLA.
Se aprueba Comunicación. Comisión V y OP. Expte 261/25.
Ratificación de carta oferta de convenio con Ripsa S.A.
Documentación 533-2025 – D.E.
Se aprueba Ordenanza. Comisiones PyH y LyR. Expte 262/25.
Proyectos surgidos de la Sesión Estudiantil 2025
Los estudiantes de distintas instituciones educativas del distrito presentarán proyectos vinculados a obras, seguridad vial, mantenimiento urbano y servicios, que serán tratados formalmente durante la sesión. Entre ellos se encuentran:
Prevención de inundaciones urbanas – Escuela Secundaria N°12 (Expte 280/25).
Estado de calles en Barrio Ciudad Nueva – Escuela Secundaria N°8 (Expte 281/25).
Iluminación, demarcación y arreglo de banquinas – Escuela Secundaria N°2 La Niña (Expte 282/25).
Iluminación en Patricios – Escuela Secundaria N°9 (Expte 283/25).
Señalización vial – Escuela Secundaria N°5 French (Expte 284/25).
Derecho a la educación en escuelas rurales – CEPT N°15 Paraje El Chajá (Expte 285/25).
Reparación de calles en Quiroga – Escuela Secundaria N°11 (Expte 286/25).
Mantenimiento del parque de la EES N°16 – Escuela Secundaria N°16 (Expte 287/25).
Pedido de informes sobre cumplimiento de Comunicación 044/24 – Escuela Secundaria N°1 Otto Kraus (Expte 288/25).
Obras de infraestructura – Escuela Secundaria N°7 (Expte 289/25).
Refuerzo del mantenimiento pluvial y participación ciudadana – Colegio Jesús Sacramentado (Expte 290/25).
Mejoramiento de accesos rurales – Escuela Secundaria N°1 de Carlos M. Naón (Expte 291/25).
La importancia del Punto Digital – CENS N°451 (Expte 296/25).
Proyecto de Ordenanza: Iluminación en espacio recreativo – Escuela Secundaria N°8, Ext. 3081 (Expte 297/25).
Playón deportivo/recreativo para Dudignac – Escuela Secundaria N°6 (Expte 299/25).
Pedido de informe sobre servicio de transporte Morea – 9 de Julio – EES N°14 Morea (Expte 301/25).
Además, el Concejo Deliberante de Nueve de Julio recibió una extensa nómina de proyectos presentados por los distintos bloques políticos y el Departamento Ejecutivo, que fueron girados a sus respectivas comisiones para su análisis.
A continuación, el detalle de los asuntos entrados:
Proyectos de los bloques políticos
DOCUMENTACIÓN 544-2025 – La Libertad Avanza (Expte. 268/25)
Proyecto de Comunicación: Regulación del tránsito pesado en días de lluvia.
DOCUMENTACIÓN 546-2025 – Juntos UCR (Expte. 269/25)
Proyecto de Ordenanza: Implementación de contenedores diferenciados y fortalecimiento del reciclaje.
DOCUMENTACIÓN 547-2025 – Juntos UCR (Expte. 270/25)
Proyecto de Comunicación: Prevención y abordaje sobre alcohol, drogas y salud mental.
DOCUMENTACIÓN 550-2025 – La Libertad Avanza (Expte. 271/25)
Proyecto de Resolución: Regulación y control de ruidos molestos.
DOCUMENTACIÓN 555-2025 – Unión por la Patria (Expte. 272/25)
Proyecto de Comunicación: Pedido de reparación de las calles Ameghino y Rastreador Fournier.
DOCUMENTACIÓN 562-2025 – Juntos UCR (Expte. 273/25)
Proyecto de Ordenanza: Creación de una Casa de Abrigo Municipal.
DOCUMENTACIÓN 563-2025 – Juntos UCR (Expte. 274/25)
Proyecto de Resolución: Expresar preocupación por la implementación del peaje en la Ruta N.º 5.
DOCUMENTACIÓN 564-2025 – Juntos UCR (Expte. 275/25)
Pedido de Informes: Funcionamiento del Banco Municipal de Medicamentos.
DOCUMENTACIÓN 585-2025 – La Libertad Avanza (Expte. 292/25)
Proyecto de Resolución: Adhesión al Proyecto de Ley de Newcom.
DOCUMENTACIÓN 586-2025 – La Libertad Avanza (Expte. 293/25)
Pedido de Informes: Situación del sistema de cámaras de seguridad en el distrito.
Proyectos del Departamento Ejecutivo
DOCUMENTACIÓN 566-2025 (Expte. 276/25)
Proyecto de Ordenanza: Autorización a escriturar dentro del programa L.P.F.P.
DOCUMENTACIÓN 567-2025 (Expte. 277/25)
Proyecto de Ordenanza: Rectificación de la Ordenanza N.º 7340 para escrituración con gravamen hipotecario.
DOCUMENTACIÓN 568-2025 (Expte. 278/25)
Proyecto de Ordenanza: Ratificación del convenio entre la Universidad de Mar del Plata, la Cámara de Comercio, Sociedad Rural y la Municipalidad de Nueve de Julio.
DOCUMENTACIÓN 569-2025 (Expte. 279/25)
Proyecto de Ordenanza: Ratificación del convenio entre la Autoridad del Agua y la Municipalidad.
DOCUMENTACIÓN 587-2025 (Expte. 294/25)
Proyecto de Ordenanza: Reconocimiento de deuda con la C.E. y S. “Mariano Moreno” Ltda.
DOCUMENTACIÓN 588-2025 (Expte. 295/25)
Proyecto de Ordenanza: Ratificación del Acta Acuerdo entre la C.E. y S. “Mariano Moreno” Ltda. y el Municipio.
DOCUMENTACIÓN 595-2025 (Expte. 302/25)
Proyecto de Ordenanza: Ordenanza Complementaria del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2026.
DOCUMENTACIÓN 596-2025 (Expte. 303/25)
Proyecto de Ordenanza: Ordenanza Fiscal para el Ejercicio 2026.
DOCUMENTACIÓN 597-2025 (Expte. 304/25)
Proyecto de Ordenanza: Ordenanza Impositiva para el Ejercicio 2026.