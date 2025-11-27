Iniciativas varias abordara el Concejo Deliberante

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Honorable Concejo Deliberante de 9 de Julio llevará adelante esta tarde, a partir de las 19:00 hs, la sesión correspondiente al mes de noviembre, en el recinto legislativo local. La jornada incluirá el tratamiento de una extensa cantidad de expedientes, entre proyectos de ordenanza, comunicaciones y pedidos de informes, tanto de los distintos bloques políticos como de las comisiones permanentes y la Sesión Estudiantil 2025, cuyos trabajos también ingresarán al debate.

A continuación, el detalle del Orden del Día previsto:

Proyectos y expedientes de los bloques y el Departamento Ejecutivo

Creación del Vivero Municipal

Documentación 436-2024 – LLA.

Se aprueba Ordenanza con modificaciones. Comisión: EMS, PyH, LyR. Expte 229/24.

Modificación del límite de velocidad en Av. Mitre

Documentación 184-2025 – Juntos UCR.

Se aprueba Ordenanza con modificaciones. Comisión LyR. Expte 132/25.

Pedido de Informes por cumplimiento de Ordenanzas 5728/2016 y 6275/2020

Documentación 509-2025 – Unión por la Patria.

Se aprueba Pedido de Informes. Comisión LyR. Expte 251/25.

Capacitación obligatoria en manipulación segura de alimentos para carnicerías

Documentación 516-2025 – Departamento Ejecutivo.

Se aprueba Ordenanza con modificaciones. Comisiones EMS, PyH, LyR. Expte 255/25.

Iluminación en inmediaciones de la Escuela Secundaria Nº 8

Documentación 521-2025 – Juntos UCR.

Se aprueba Comunicación. Comisión V y OP. Expte 256/25.

Ratificación de convenio entre Teresita Matta y Municipalidad de 9 de Julio

Documentación 526-2025 – D.E.

Se aprueba Ordenanza con modificaciones. Comisiones V y OP, PyH, LyR. Expte 257/25.

Pedido de Informes sobre agua potable en Ciudad Nueva

Documentación 529-2025 – LLA.

Se aprueba Pedido de Informes. Comisión V y OP. Expte 259/25.

Pedido de Informes sobre entrega de escrituras

Documentación 531-2025 – Juntos UCR.

Se aprueba Pedido de Informes. Comisión LyR. Expte 260/25.

Horarios de carga y descarga de mercaderías

Documentación 532-2025 – LLA.

Se aprueba Comunicación. Comisión V y OP. Expte 261/25.

Ratificación de carta oferta de convenio con Ripsa S.A.

Documentación 533-2025 – D.E.

Se aprueba Ordenanza. Comisiones PyH y LyR. Expte 262/25.

Proyectos surgidos de la Sesión Estudiantil 2025

Los estudiantes de distintas instituciones educativas del distrito presentarán proyectos vinculados a obras, seguridad vial, mantenimiento urbano y servicios, que serán tratados formalmente durante la sesión. Entre ellos se encuentran:

Prevención de inundaciones urbanas – Escuela Secundaria N°12 (Expte 280/25).

Estado de calles en Barrio Ciudad Nueva – Escuela Secundaria N°8 (Expte 281/25).

Iluminación, demarcación y arreglo de banquinas – Escuela Secundaria N°2 La Niña (Expte 282/25).

Iluminación en Patricios – Escuela Secundaria N°9 (Expte 283/25).

Señalización vial – Escuela Secundaria N°5 French (Expte 284/25).

Derecho a la educación en escuelas rurales – CEPT N°15 Paraje El Chajá (Expte 285/25).

Reparación de calles en Quiroga – Escuela Secundaria N°11 (Expte 286/25).

Mantenimiento del parque de la EES N°16 – Escuela Secundaria N°16 (Expte 287/25).

Pedido de informes sobre cumplimiento de Comunicación 044/24 – Escuela Secundaria N°1 Otto Kraus (Expte 288/25).

Obras de infraestructura – Escuela Secundaria N°7 (Expte 289/25).

Refuerzo del mantenimiento pluvial y participación ciudadana – Colegio Jesús Sacramentado (Expte 290/25).

Mejoramiento de accesos rurales – Escuela Secundaria N°1 de Carlos M. Naón (Expte 291/25).

La importancia del Punto Digital – CENS N°451 (Expte 296/25).

Proyecto de Ordenanza: Iluminación en espacio recreativo – Escuela Secundaria N°8, Ext. 3081 (Expte 297/25).

Playón deportivo/recreativo para Dudignac – Escuela Secundaria N°6 (Expte 299/25).

Pedido de informe sobre servicio de transporte Morea – 9 de Julio – EES N°14 Morea (Expte 301/25).

Además, el Concejo Deliberante de Nueve de Julio recibió una extensa nómina de proyectos presentados por los distintos bloques políticos y el Departamento Ejecutivo, que fueron girados a sus respectivas comisiones para su análisis.

A continuación, el detalle de los asuntos entrados:

Proyectos de los bloques políticos

DOCUMENTACIÓN 544-2025 – La Libertad Avanza (Expte. 268/25)

Proyecto de Comunicación: Regulación del tránsito pesado en días de lluvia.

DOCUMENTACIÓN 546-2025 – Juntos UCR (Expte. 269/25)

Proyecto de Ordenanza: Implementación de contenedores diferenciados y fortalecimiento del reciclaje.

DOCUMENTACIÓN 547-2025 – Juntos UCR (Expte. 270/25)

Proyecto de Comunicación: Prevención y abordaje sobre alcohol, drogas y salud mental.

DOCUMENTACIÓN 550-2025 – La Libertad Avanza (Expte. 271/25)

Proyecto de Resolución: Regulación y control de ruidos molestos.

DOCUMENTACIÓN 555-2025 – Unión por la Patria (Expte. 272/25)

Proyecto de Comunicación: Pedido de reparación de las calles Ameghino y Rastreador Fournier.

DOCUMENTACIÓN 562-2025 – Juntos UCR (Expte. 273/25)

Proyecto de Ordenanza: Creación de una Casa de Abrigo Municipal.

DOCUMENTACIÓN 563-2025 – Juntos UCR (Expte. 274/25)

Proyecto de Resolución: Expresar preocupación por la implementación del peaje en la Ruta N.º 5.

DOCUMENTACIÓN 564-2025 – Juntos UCR (Expte. 275/25)

Pedido de Informes: Funcionamiento del Banco Municipal de Medicamentos.

DOCUMENTACIÓN 585-2025 – La Libertad Avanza (Expte. 292/25)

Proyecto de Resolución: Adhesión al Proyecto de Ley de Newcom.

DOCUMENTACIÓN 586-2025 – La Libertad Avanza (Expte. 293/25)

Pedido de Informes: Situación del sistema de cámaras de seguridad en el distrito.

Proyectos del Departamento Ejecutivo