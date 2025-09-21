“La poesía nos acerca a Dios”, dice el Padre Pedro Villarejo antes de su conferencia en el Centro Pironio

- Advertisement -

El próximo martes 23 de septiembre, a las 20 horas, el Centro Beato Pironio de Nueve de Julio será el escenario de una conferencia muy esperada, titulada “Pasión, sentido y horizonte. La vida de Federico García Lorca, Miguel Hernández y Antonio Machado”.

El ponente será el padre Pedro Villarejo, un destacado teólogo y experto en poesía española. Su charla buscará explorar las conexiones entre la poesía y la espiritualidad, utilizando como eje a tres grandes figuras de la literatura: García Lorca, Hernández y Machado, quienes, a través de su arte, han dejado una huella profunda en la cultura hispana.

La llegada del padre Pedro Villarejo a Nueve de Julio es un evento significativo, especialmente para la comunidad católica local. Según explicó Monseñor Ariel Torrado Mosconi, Obispo de Nueve de Julio a CN, la visita es el resultado de una gracia especial derivada de su relación con el recordado padre Mamerto Menapace, quien fue un amigo cercano de Villarejo. Fue precisamente a través de la misa exequial del padre Mamerto que Villarejo se enteró de la identidad de Monseñor Torrado Mosconi, lo que los llevó a reencontrarse después de muchos años.

Monseñor Torrado Mosconi, quien también fue un joven feligrés en la parroquia del Carmelo en Buenos Aires, destacó la profunda huella que el padre Pedro ha dejado en su vida, tanto a nivel personal como en su trabajo con jóvenes. “El padre Pedro ha sido un hombre que, a través de su conocimiento de los grandes poetas de habla hispana, nos ha ayudado a descubrir el rostro de Dios”, comentó el obispo.

El padre Pedro Villarejo, quien ha dedicado gran parte de su vida a estudiar y enseñar sobre los poetas clásicos españoles, destacó que el hilo conductor de su conferencia será el concepto de la belleza y cómo los poetas logran captar en sus versos una visión profunda de lo divino. “La belleza es el camino para encontrar a Dios. Cuando alguien es capaz de aflorar la belleza, entonces Dios está adentro”, aseguró Villarejo.

La conferencia también será una oportunidad para reflexionar sobre el peregrinaje personal y espiritual de estos tres poetas. Federico García Lorca, Miguel Hernández y Antonio Machado, aunque diferentes en su estilo y vivencias, comparten la búsqueda constante de significado y sentido en un mundo muchas veces convulsionado. “La vida es una peregrinación”, expresó Villarejo, quien explicó que cada uno de estos poetas emprendió su propio viaje interior, reflejando en sus obras un encuentro con la belleza y la trascendencia.

El evento está abierto a toda la comunidad, y se espera que la conferencia sea una ocasión para acercarse a la belleza de la poesía y, a través de ella, a la espiritualidad que permea la obra de estos grandes autores. “Es una oportunidad para acercarnos a Dios a través de los grandes poetas”, concluyó Monseñor Torrado Mosconi, invitando a todos a participar de esta noche especial.

La cita es el martes 23 de septiembre a las 20 horas en el Centro Beato Pironio, ubicado en Avda Pironio y Mendoza, de Nueve de Julio. Todos están invitados a asistir y disfrutar de esta oportunidad única de adentrarse en la poesía y la espiritualidad de la mano de un gran maestro.