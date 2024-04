Se disputó el domingo la 2ª fecha del torneo de 1ª división

Se disputó este domingo 21 la segunda fecha del Torneo de Hockey masculino de primera división, que organiza la Asociación del Centro de la Provincia, jugándose los partidos de la Zona “B” en la cancha del Club Atlético, de modo que hubo un gran movimiento durante toda la jornada, porque al hockey se sumó en las canchas de Rugby contiguas, un Encuentro de Rugby con 6 equipos juveniles de varias ciudades, de modo que el estacionamiento de autos y ómnibus estuvo a full.

En cuanto al certamen de hockey, se juegan los tres partidos de la Zona “B” en la misma cancha, correspondiendo en esta fecha a la de Atlético, cuyo equipo recibió al de San Martín en un partido destacado como clásico local, no existiendo en esta oportunidad mayor paridad porque fue muy superior el dueño de casa, desde el comienzo, con mayor velocidad y nivel técnico de los jugadores, que si bien encontraron una defensa cerrada en los dos primeros cuartos, lograron un gol en cada período por corner corto, ambos a cargo de Ezequiel Valuzek; pero ya en el tercero se notó la diferencia física y así llegaron otros tres goles, de Gonzalo Cancelleri, Valentín Alvarez y Juan Remigio Ledo, a los que se agregaron en el últimos período uno de Manuel Mississian y otro de Cancelleri, cerrando el tanteador 7 a 0 para Atlético, cifra que expresa lo ocurrido en el campo de juego.

En el primer partido Social venció a 25 Hockey 2 a 1 y luego Sarmiento a Saladillo H. por el mismo score.

EL SÁBADO CONTINÚAN LOS CERTÁMENES FEMENINOS

Los certámenes femeninos estuvieron dos semanas parados, en una por el mal tiempo y la pasada porque se hicieron los Encuentros de Mini hockey en diversas ciudades, tocando a las nuestras en Carlos Casares, donde concurrió una numerosa de delegación.

En cuanto a las categorías competitivas, juegan el sábado en Junín, enfrentando a Sarmiento, en Sub 14, Sub 16, Sub 19 y primera, en partidos de riesgo por el buen nivel de los equipos Juninenses.