La hora de oro: clave para salvar vidas ante accidentes en el tránsito

La hora de oro es la primera hora que transcurre después de un siniestro vial y establece el protocolo de atención primaria.

En los primeros diez minutos hay que tener en cuenta tres conceptos clave: a un herido no hay que movilizarlo y si tiene casco no hay que retirarlo, hay que taparlo y llamar al servicio de emergencias, que debe llevarlo al lugar correcto, no al más cercano (salvo que corra riesgo su vida).

En caso de siniestro, es importante mantener la calma y actuar con rapidez y eficacia. La conducta PAS: Proteger, Alertar y Socorrer, sirve de guía para actuar de manera rápida y segura.

Según cifras de la ONG Luchemos, en 2022 hubo 6184 víctimas mortales en siniestros de tránsito y miles resultaron gravemente heridas y sufrieron secuelas permanentes, con su pérdida en calidad de vida, autonomía y autoestima.

En primer lugar, es fundamental asegurar el lugar del hecho, señalizándolo con las balizas vehiculares de emergencia para que los demás conductores y peatones lo vean y no haya mayores daños, ni incidentes secundarios. Siempre hay que llevar dentro del vehículo balizas reglamentarias y un chaleco reflectante para colocarse antes de descender y si es posible, también llevar una linterna para iluminar de noche.

Luego, debemos llamar al servicio de emergencias médicas 9-1-1, manteniendo la calma y hablando con claridad, proporcionando la siguiente información:

Lugar exacto del siniestro: datos de calle e intersecciones o alguna referencia clave.

Explicar con claridad lo que ha sucedido: choque frontal, vuelco, incendio.

Número de víctimas y en qué condiciones están: datos sobre si estas respiran, sangran, están conscientes o están atrapadas, permitirán a los servicios de emergencia enviar los recursos necesarios. Si hay personas atrapadas habrá que avisar a los bomberos, por lo que es muy importante esa información.

En tercer lugar, es muy importante permanecer junto a la persona herida. Si está consciente, intentar tranquilizarla y explicarle que sufrió un siniestro pero que la ayuda ya está en camino. Aunque no se esté involucrado, es importante parar y socorrer a las víctimas si nadie está auxiliando.

En el caso de Nueve de Julio, hay que tener presente que desde el 911 se activa automáticamente la comunicación con Bomberos y CLySA.