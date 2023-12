San Martín proyecta el 2024 con la misma energía del año que cierra

La actividad de Hockey de Club San Martin cerro su año de trabajo en lo deportivo y para ello llevó adelante una serie de actividades como su habitual fiesta de fin de año y un encuentro deportivo de Hockey, para lo que invito a jugadoras de la 8va. categoría del Club Regatas de Bella Vista, con 80 jugadoras.

Sobre el trabajo deportivo e institucional realizado durante el año, Vanesa Caputo, destacó lo provechoso que es trabajar en Club San Martin, donde también hemos sido acompañados por las familias, donde además de los logros deportivos, que es un resultado del esfuerzo que hicieron todas las categorías, hubo algunos que no esperábamos y eso nos da mucha satisfacción, tanto en Damas, Varones y Menores, donde hemos crecido tanto en jugadores como en Profesores de trabajo, donde el balance del año en lo deportivo, fue muy positivo, resalto la integrante de la Sub Comisión de Hockey en San Martin. También se estuvo trabajando en lo institucional y la infraestructura.

Menores

Por su parte, Silvia Aramburu, quien anunció su retiro, en el balance este año deja un crecimiento de incorporación de jugadoras y jugadores, y el surgimiento de nuevas para la faz competitiva, donde hemos tenido muy bien completa la Pre Decima que es como el Jardín infantes, con un buen numero, la novena igual, y en Octava hubo para formar dos categorías, resalto y agrego que se han sumado jugadoras del Club Atlético Dudignac que se han sumado a los entrenamientos y la competencia. En total 10 jugadoras, informaron.

Potenciar el semillero

En tanto que Jorgelina “Coli” Faure, que este año tomo algo de descanso, ocupándose del trabajo con la categoría octava, buscando potenciar y formar el semillero, donde se contó con la disposición de 40 jugadoras. También Faure trabajo con varones en cuanto a los Juegos Bonaerenses, donde se clasificó para las finales.

Categorías competitivas: 1era. 5ta, 6ta. y 7ma.

Este año en la faz competitiva, Cristian Bedognetti estuvo a cargo de las categorías

de 1era. 5ta, 6ta. y 7ma., además de haber clasificado a los Play off, el DT “santo”,

destaco al 2023 como un año positivo donde dos categorías clasificaron a la Copa de

Oro, la 1era., obtuvo tercer puesto y 5ta. Mientras que la Sub 19 compitió en el CRC

en la Ciudad de Junín, y las otras dos, una en la copa de “Plata” y la restante “Bronce”.

También “Mamis Hockey”, tuvo un buen año deportivo y habiendo clasificado a los

Play off, sin duda desde lo técnico, observamos un crecimiento en lo grupal y lo

deportivo.

Marcos Asenjo

También el profesor Marcos Asenjo se ocupó del trabajo con el Hockey Masculino,

donde al igual que sus compañeros, destacó que los objetivos deportivos y grupal se

consiguieron.

Temporada 2024

El Hockey de Club San Martin iniciará su pre temporada en febrero próximo y de cara temporada 2024, hay cambios en el organigrama del cuerpo técnico, donde Marcos se

ocupará de la Escuela de Menores; y junto a Cristian Bedognetti de la 1era., 5ta., y 6ta. Femenino. Mientras 7ma. y Masculinos “Coli” Faure, informaron.

Diecisiete años trabajando con el Hockey de Club San Martin

Acerca de su retiro, la profesora Silvia Armaburu recordó que es parte del inicio del Hockey en Club San Martin. Han sido 17 años trabajando y he sido participe de todo el crecimiento, pero es necesario dar un paso al costado para nuevos equipos de trabajo en que continúen la tarea. Creo que he dado todo. Si acompañare, ya que lo siento propio a este lugar, resaltó la reconocida profe de Hockey.