‘El Millonario’ participa en sus tres categorías

Existe mucha actividad de Hockey en nuestro medio, con la organización de la Asociación del Centro de la Provincia, en la que intervienen las distintas categorías del Club Atlético 9 de Julio.

Torneo femenino categoría Mayores

En la categoría femenina Mayores, ex Mamis, se disputa el torneo oficial, con la participación de diez clubes de las ciudades de 9 de Julio, Junín, Chacabuco, Lincoln, Bolívar, Bragado, 25 de Mayo y C.Casares, agrupados por razones geográficas en dos zonas de cinco equipos cada una.

El domingo se disputó la segunda fecha en la ciudad de Bolívar, donde por la Zona “A”, el Club Atlético enfrentó a Huracán, de C.Casares, venciéndolo por 1 a 0, con el gol convertido por Laura Longarini, en un partido parejo, logrando una importante victoria.

Formó el conjunto ganador con Noelia R.Del Arco, María Laura Banchero, Daniela L.Nicastro, María Florencia Buldain, María Laura Longarini, Lorena A.Francísquez, Claudia L.Mansilla, Nadia Y.Martínez Dressen, Verónia B.Ibáñez, María Laura González, Silvina L.Imaz, Luciana A.Macazaga, Carolina B.Rodríguez, María Agustina Cantero y Marianela Zárate. DT Valentín Alvarez, Asistentes, Antonella Brance y Romina Del Río.

CONTINÚAN LOS OTROS CERTÁMENES

Este próximo fin de semana, si el tiempo lo permite, se reanudan los certámenes oficiales categorías femeninas y masculina, luego del receso por los feriados.

Las cuatro categorías femeninas, Sub 14, Sub 16, Sub 19 y primera del Club Atlético viajan el sábado a la ciudad de Junín para enfrentar a las del Club Sarmiento, por la 3ª fecha (Atlético tuvo la 1ª libre) en difícil compromiso, ya que los equipos locales han tenido buenas actuaciones en las dos primeras fechas; en cuando a la 1ª división masculina, según la reglamentación de la Asociación, los diez equipos participantes se agrupan en Zonas “A” y “B”, jugando tres partidos por fecha en cada una, todos en la misma ciudad, desde las 10 hs, de modo que en la Zona “B” este domingo se enfrentan, en cancha de Atlético, por el clásicolocal, a partir de las 14 hs. Atlético y San Martín.