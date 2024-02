Se disfrutó de un torneo en ‘pista’ en Atlético

Después de cuatro intensas jornadas finalizó el Torneo de Hockey Pista, que en su 10ª edición se disputó en el Micro Estadio del Club Atlético, que se lució con la terminación de las paredes laterales, con amplios ventanales y la de fondo, con ladrillos y chapas negras, faltando solamente las ventanas del frente.

Tomaron parte 21 equipos de las categorías Sub 16, libre y Mayores (ex Mamis Hockey) femeninos y libre masculino, integrados por jugadores pertenecientes a los Clubes Atlético, San Martín, El Fortín y Once Tigres; los equipos tuvieron nombres de fantasía o comerciales, muy bien presentados.

Hubo muy buenos partidos y mucho público en las tribunas, a pesar que la gente iba rotando para ver a sus equipos preferidos; otra novedad fue el marcador electrónico instalado para partidos de hockey, con el tiempo, tanteador y período de juego.

La sub comisión de Hockey del Club agradeció a los jugadores participantes, a los Profesores que colaboraron en la parte técnica y arbitrajes; a los deportes de la entidad que cedieron sus espacios de entrenamientos en el salón (Patín, Voley y Newcom) y a todos los que colaboraron para que la competencia resultara exitosa.