Las medidas de Massa, los sentimientos de los argentinos

En la nota de este miércoles, quiero visibilizar las sensaciones, las inquietudes, los problemas que traen estas directivas surgidas el domingo 27 de agosto, que más que aliviar y mejorar la economía, la complica y recrudece en incertidumbre.

A continuación, transcribo lo que fue publicado por redes sociales por el propio ministro de

economía Sergio Massa, es importante aclarar esto, no hay decreto, ni resolución, ni

reglamentación de cómo se llevarán a cabo.

“MEDIDA: SUMA FIJA PARA TRABAJADORES

► Empleados del Sector Privado:

* Suma fija de $60.000 pagadera en dos cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez, absorbible por las paritarias.

* Para trabajadores con salarios netos de hasta $400 mil mensuales.

* El Estado asume el costo mediante al pago a cuenta de contribuciones de Micro (100%) y

Pequeñas Empresas (50%)

Total de beneficiados: 5,5 millones de trabajadores.

► Empleados del Sector Público:

* Suma fija de $60.000 pagadera en dos cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez, absorbible por las paritarias.

* Para trabajadores con salarios netos de hasta $400 mil mensuales.

MEDIDAS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Vas a recibir un refuerzo de $37.000 mensuales en septiembre, octubre y noviembre.

La mínima en septiembre pasa a ser de $124.000, entre tu haber y el refuerzo.

Con estos aumentos, la jubilación mínima alcanzará un 147% de incremento anual.

Y podrás acceder a créditos de hasta $400.000 en 24, 36 o 48 cuotas a un cuarto de la tasa que hoy

tienen los Bancos.

Además, para tus compras en un comercio con tarjeta de débito, vas a tener la Devolución del IVA por tus consumos.” Fuente Instagram Sergio Massa

El ministro agregó que los monotributistas de las categorías A, B, C y D no pagarán por 6 meses el componente tributario de este gravamen", al tiempo que añadió que para todos los monotributistas, habrá un acceso a crédito por hasta 4 millones de pesos, dependiendo de la categoría, a pagar en 24 cuotas a la mitad de la tasa bancaria con garantía 100% del Estado.

Massa también destacó que "se pondrá en marcha el monotributo productivo para la

incorporación a la economía formal de los trabajadores independientes que están en la economía informal.

Estas son algunas de las políticas a adoptar, hay más, pero quiero detenerme en estas y expresar la dificultad en llevarlas a cabo.

Hasta este momento no hay una publicación oficial ni reglamentación.

No dejan de sonar los teléfonos de los que nos encargamos de asesorar sobre estos temas, cómo explicar lo que no tiene explicación, como hablar de algo que no es oficial.

Lo que se refiere a sueldos, no se aclara si se cobrarán en septiembre, cuando se paguen los sueldos de agosto, o en octubre, cuando se abonen los sueldos de septiembre. En las últimashoras circuló una versión que multarán a las empresas que no paguen estos bonos, pero a la vez los empleados que los cobren no podrán acceder al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera.

Es recibir por un lado y perder por el otro. Es te doy y te quito.

En cuanto a los monotributistas se habla de un diferimiento en el pago, no una eximición en el mismo.

Al mismo tiempo que los montos de ayuda a jubilados y pensionados, son muy bajos por el

impacto inflacionario en alimentos y medicamentos.

Esto provoca gran incertidumbre en las empresas, en sus directivos, en los contadores que

liquidamos sueldos e impuestos, en todos los argentinos. Es cansancio, es decir basta,

pretendemos medidas de fondo, ya no queremos una aspirina para una enfermedad terminal.