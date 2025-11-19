Dos ceremonias de jura en el Colegio de Abogados de Mercedes: nuevos profesionales se incorporan a la institución

- Advertisement -

Esta semana, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes llevó a cabo dos importantes ceremonias de jura en el Salón de Actos “Dr. Arturo Acuña Anzorena”, donde nuevos abogados y abogadas fueron formalmente incorporados a la institución.

Lunes 17 de noviembre – Jura en carácter de incompatibilidad

El primer acto de la semana estuvo presidido por el Dr. Hernán Alberto Salaverri, Presidente del Colegio, y contó con la presencia de familiares de los nuevos matriculados. En esta oportunidad, juraron en condición de incompatibles:

Dr. Martín Ricardo Juan Azpiazú Gallardo

Dra. María Sol Rocío Marcos

Dr. Hernán Javier Barletta

Miércoles 19 de noviembre – Jura para el ejercicio profesional

El miércoles, también bajo la presidencia del Dr. Salaverri, se realizó la jura de nuevos abogados habilitados para el ejercicio profesional. Los nuevos matriculados son:

Paulina Bucci

Sergio Silvio Daglio

Lucia Lopez

German Osvaldo Micucci

Jose Andres Pittelli

Cristian Eduardo Arevalo

Alejandro Nicolas Bustos

Solana Lourdes Echeberz

Nicolas Felice

Ambas ceremonias fueron momentos de gran significancia para los nuevos profesionales, quienes recibieron sus diplomas como parte de su incorporación oficial al Colegio.