jueves, noviembre 20, 2025
15.2 C
Nueve de Julio
General

Dos ceremonias de jura en el Colegio de Abogados de Mercedes: nuevos profesionales se incorporan a la institución

El acto estuvo encabezado por el presidente del Colegio de Abogados quien destaco el rol del profesional en la sociedad

0
Esta semana, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes llevó a cabo dos importantes ceremonias de jura en el Salón de Actos “Dr. Arturo Acuña Anzorena”, donde nuevos abogados y abogadas fueron formalmente incorporados a la institución.

Lunes 17 de noviembre – Jura en carácter de incompatibilidad
El primer acto de la semana estuvo presidido por el Dr. Hernán Alberto Salaverri, Presidente del Colegio, y contó con la presencia de familiares de los nuevos matriculados. En esta oportunidad, juraron en condición de incompatibles:

  • Dr. Martín Ricardo Juan Azpiazú Gallardo

  • Dra. María Sol Rocío Marcos

  • Dr. Hernán Javier Barletta

Miércoles 19 de noviembre – Jura para el ejercicio profesional
El miércoles, también bajo la presidencia del Dr. Salaverri, se realizó la jura de nuevos abogados habilitados para el ejercicio profesional. Los nuevos matriculados son:

  • Paulina Bucci

  • Sergio Silvio Daglio

  • Lucia Lopez

  • German Osvaldo Micucci

  • Jose Andres Pittelli

  • Cristian Eduardo Arevalo

  • Alejandro Nicolas Bustos

  • Solana Lourdes Echeberz

  • Nicolas Felice

Ambas ceremonias fueron momentos de gran significancia para los nuevos profesionales, quienes recibieron sus diplomas como parte de su incorporación oficial al Colegio.

