Dos ceremonias de jura en el Colegio de Abogados de Mercedes: nuevos profesionales se incorporan a la institución

Esta semana, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes llevó a cabo dos importantes ceremonias de jura en el Salón de Actos “Dr. Arturo Acuña Anzorena”, donde nuevos abogados y abogadas fueron formalmente incorporados a la institución.
Lunes 17 de noviembre – Jura en carácter de incompatibilidad
El primer acto de la semana estuvo presidido por el Dr. Hernán Alberto Salaverri, Presidente del Colegio, y contó con la presencia de familiares de los nuevos matriculados. En esta oportunidad, juraron en condición de incompatibles:
Dr. Martín Ricardo Juan Azpiazú Gallardo
Dra. María Sol Rocío Marcos
Dr. Hernán Javier Barletta
Miércoles 19 de noviembre – Jura para el ejercicio profesional
El miércoles, también bajo la presidencia del Dr. Salaverri, se realizó la jura de nuevos abogados habilitados para el ejercicio profesional. Los nuevos matriculados son:
Paulina Bucci
Sergio Silvio Daglio
Lucia Lopez
German Osvaldo Micucci
Jose Andres Pittelli
Cristian Eduardo Arevalo
Alejandro Nicolas Bustos
Solana Lourdes Echeberz
Nicolas Felice
Ambas ceremonias fueron momentos de gran significancia para los nuevos profesionales, quienes recibieron sus diplomas como parte de su incorporación oficial al Colegio.