“Decoremos Nuestra Ciudad”: una iniciativa comunitaria para vivir el espíritu navideño

La Municipalidad de Nueve de Julio, junto con la Dirección General de Cultura y el respaldo de los comercios locales, lanza la segunda edición del concurso “Decoremos Nuestra Ciudad”, una propuesta que invita a todos los vecinos a sumarse a la magia de la Navidad, iluminando las calles, frentes y barrios con adornos y decoraciones festivas.

La Navidad es un momento especial para compartir en familia, reforzar los lazos comunitarios y dar rienda suelta a la creatividad para embellecer nuestro entorno. Este concurso tiene como objetivo no solo engalanar la ciudad, sino también fomentar el espíritu de colaboración y unidad entre los vecinos. La acción de decorar el hogar o el barrio no solo es un gesto estético, sino también una forma de transmitir valores como la generosidad, el calor humano y la esperanza, características esenciales de estas fiestas.

Edición 2024: ¡Más participación y más premios!

Tras el éxito de la primera edición, que convocó a más de 250 vecinos en 2023, el concurso regresa con renovados incentivos. En esta oportunidad, la propuesta sigue siendo inclusiva: no se premiará la magnitud o espectacularidad de las decoraciones, sino la voluntad de los participantes de sumarse a esta fiesta visual, reflejando el verdadero sentido de la Navidad. Lo más importante es el compromiso de participar y enviar una foto del frente decorado.

Este año, se sortearán 13 órdenes de compra por $50.000 cada una, para canjear en los comercios locales que apoyan la iniciativa. El sorteo no discrimina por la complejidad de la decoración, asegurando que todos tengan las mismas oportunidades, independientemente del tamaño de su proyecto.

Fechas clave:

Fecha límite de inscripción: miércoles 17 de diciembre.

Sorteo: jueves 18 de diciembre.

Los interesados podrán acceder al formulario de inscripción a través de las redes sociales de la Dirección de Cultura, y los ganadores serán anunciados en los mismos canales.

Una fiesta de todos: el apoyo del comercio local

El éxito de esta propuesta también radica en el apoyo de los comercios locales, que se suman a la celebración navideña contribuyendo con premios y fortaleciendo la economía de la ciudad.

La Municipalidad agradece especialmente la colaboración de los comerciosque han decidido ser parte de esta celebración.

La Navidad nos invita a compartir, a soñar y a crear juntos.

Más allá de los premios y las decoraciones, “Decoremos Nuestra Ciudad” nos recuerda que la Navidad es un momento para reforzar los valores comunitarios y disfrutar de lo que nos une: la alegría de vivir juntos y la magia de las fiestas. Este concurso busca generar una verdadera “fiesta en la calle”, que refleje el espíritu de la época y se convierta en un emblema de unión y esperanza para todos los vecinos.

Para más información y detalles sobre cómo inscribirse, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales: @cultura_9dj.