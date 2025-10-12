Este sábado 11 de octubre, el Club Atlético 9 de Julio vivió una intensa jornada deportiva con la disputa de la 7ª fecha del Torneo Clasificación de Golf, un certamen clave para la definición de los campeones anuales del club. Organizado por la subcomisión de Golf presidida por Javier Taranto, el torneo reunió a una numerosa cantidad de participantes en distintas categorías, quienes se enfrentaron no solo a la competencia, sino también a las difíciles condiciones climáticas.
Atlético 9 de Julio vivió una nueva jornada del Torneo Clasificación
Se disputó la 7ª fecha del certamen, con destacadas actuaciones a pesar de las condiciones climáticas adversas
