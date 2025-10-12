Atlético 9 de Julio vivió una nueva jornada del Torneo Clasificación

A pesar de la lluvia y el viento, los jugadores pudieron completar la fecha con excelentes resultados. En la categoría mixta del 21 al máximo, el triunfo fue para Mateo Sendoya, quien con una destacada vuelta de 64 golpes, se consagró líder, seguido de Leonardo Álvarez con 67 y Horacio Zanetti con 71 (DA).

En la categoría 16 al 20, la victoria fue para Dino Langono, quien firmó una tarjeta de 66 golpes. Le siguieron en el podio Javier Taranto, presidente de la subcomisión, con 68, y Gabriel Agrifoglio con 70.

Por último, en la categoría mixta hasta 15, Federico Stickar se coronó con 71 golpes, dejando en segundo lugar a Lucas Domínguez con 72 y a Alejandro Delfino con 73 (DA).

El evento también contó con desafíos adicionales, como los approach en los hoyos 3/12 y 7/16, donde Ricardo Cortes y Alejandro Delfino fueron los ganadores, respectivamente.

Al finalizar la competencia, los jugadores y autoridades compartieron un ameno lunch, donde se procedió a la entrega de los premios a los ganadores de la jornada. Un día lleno de camaradería y emoción que reafirma el compromiso de la subcomisión de Golf en la organización de eventos que fomentan la participación y el espíritu deportivo dentro del club.