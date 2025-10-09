Importante Torneo interno de amistad y aventura

El pasado sábado 4 de octubre, el Campo de Golf del Club Atlético fue escenario de la sexta fecha del torneo interno, una competencia clasificatoria clave para determinar las posiciones de los jugadores al final de la temporada, en las distintas categorías. La jornada reunió a un gran número de participantes y se convirtió en un evento inolvidable, gracias al apoyo de la empresa de viajes y turismo, sponsor oficial del torneo.
La jornada estuvo marcada por la camaradería, risas y grandes golpes. El ambiente fue una mezcla perfecta de competición y disfrute, donde el verdadero espíritu del golf se vivió en cada momento. En un evento donde, más allá de la competencia, lo que primó fue la oportunidad de compartir experiencias únicas, cada torneo se convierte en una nueva oportunidad de viajar, no solo a destinos, sino también a través de emociones y vivencias que quedan grabadas en la memoria.
Resultados del Torneo:
Categoría Mixta 22 al Máx:
1º lugar: Claudio García (66)
2º lugar: Claudia Torrelles (71)
3º lugar: Horacio Gougy (72, DA)
Premios Especiales: Approach 3/12: Federico Stickar, Approach 7/16: Claudio García
Categoría 15 a 21:
1º lugar: Pablo Langono (65)
2º lugar: Sergio Gutiérrez (71)
3º lugar: Marcelo Pardavila (72)
Categoría Mixta hasta 14:
1º lugar: Lucas Domínguez (69)
2º lugar: Esteban Barros (72)
3º lugar: Jorge Beraza (73, DA)
Al finalizar la competencia, los participantes se reunieron en el Club House, donde la Subcomisión de Golf del Club Atlético felicitó a los ganadores y les entregó los premios correspondientes.
Sin lugar a dudas, un torneo que no solo dejó buenos recuerdos, sino que también cimentó nuevas amistades y vivencias para todos los presentes.
En tanto, el pasado domingo 14 de septiembre, el Campo de Golf del Club Atlético de 9 de Julio fue escenario de una jornada histórica. En el marco de la celebración por los dos años del profesor Claudio Roldán al frente de la disciplina, se llevó a cabo el Torneo Aniversario, que no solo reunió a jugadores locales, sino que también contó con la destacada presencia de 20 jugadores profesionales de Golf, especialmente invitados para la ocasión.
La competencia, que combinó deporte y camaradería, ofreció una experiencia única para los golfistas locales, quienes compartieron una jornada con grandes nombres del circuito profesional. Uno de los momentos más destacados fue la participación de Rafael Gómez, ganador del prestigioso Abierto Senior de Golf de la República, quien se mostró emocionado por la calidez del encuentro.
Este evento no solo fue una competencia, sino también un merecido homenaje al trabajo y dedicación del profesor Roldán. Desde su llegada al club, el profesional ha sido clave en el impulso del golf en la institución, promoviendo clases para menores, principiantes y jugadores avanzados. Su compromiso con el desarrollo del deporte en la comunidad se reflejó en cada rincón del torneo, que fue un verdadero testimonio de los avances logrados.
Con este tipo de iniciativas, el Club Atlético de 9 de Julio sigue consolidándose como un referente en el fomento del golf, creando espacios de formación, disfrute y encuentro para toda la familia.