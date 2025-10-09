Importante Torneo interno de amistad y aventura

El pasado sábado 4 de octubre, el Campo de Golf del Club Atlético fue escenario de la sexta fecha del torneo interno, una competencia clasificatoria clave para determinar las posiciones de los jugadores al final de la temporada, en las distintas categorías. La jornada reunió a un gran número de participantes y se convirtió en un evento inolvidable, gracias al apoyo de la empresa de viajes y turismo, sponsor oficial del torneo.

La jornada estuvo marcada por la camaradería, risas y grandes golpes. El ambiente fue una mezcla perfecta de competición y disfrute, donde el verdadero espíritu del golf se vivió en cada momento. En un evento donde, más allá de la competencia, lo que primó fue la oportunidad de compartir experiencias únicas, cada torneo se convierte en una nueva oportunidad de viajar, no solo a destinos, sino también a través de emociones y vivencias que quedan grabadas en la memoria.

Resultados del Torneo:

Categoría Mixta 22 al Máx:

1º lugar: Claudio García (66)

2º lugar: Claudia Torrelles (71)

3º lugar: Horacio Gougy (72, DA)

Premios Especiales: Approach 3/12: Federico Stickar, Approach 7/16: Claudio García

Categoría 15 a 21:

1º lugar: Pablo Langono (65)

2º lugar: Sergio Gutiérrez (71)

3º lugar: Marcelo Pardavila (72)

Categoría Mixta hasta 14:

1º lugar: Lucas Domínguez (69)

2º lugar: Esteban Barros (72)

3º lugar: Jorge Beraza (73, DA)

Al finalizar la competencia, los participantes se reunieron en el Club House, donde la Subcomisión de Golf del Club Atlético felicitó a los ganadores y les entregó los premios correspondientes.

Sin lugar a dudas, un torneo que no solo dejó buenos recuerdos, sino que también cimentó nuevas amistades y vivencias para todos los presentes.