El Club Atlético 9 de Julio lidera la tercera fecha del Torneo de FENOBA

Este último domingo, se disputó en el Golf Club Pehuajó la tercera fecha del Torneo de Golf de la Federación de Golf del Noroeste de Buenos Aires (FENOBA), una competencia mensual que involucra a clubes de la región en un formato denominado “Cuatro Zonas”. En cada fecha, los equipos compiten por puntos que los clasifican para las siguientes rondas, con el objetivo de llegar a las finales provinciales y nacionales.

En esta ocasión, participaron el club anfitrión, Golf Club Pehuajó, el Club Atlético 9 de Julio, el Bolívar Golf Club y el Club de Golf Fortín Tordillo de Daireaux. Tras una jornada reñida, los equipos se ubicaron en las siguientes posiciones: el Club Atlético 9 de Julio logró 451 puntos, coronándose como líder de la fecha con 30 puntos, seguido por el Club de Golf Fortín Tordillo con 456 puntos y 26 puntos en la Zona, mientras que el Golf Club Pehuajó, con 445 puntos, terminó con 22 puntos, y el Bolívar Golf Club, con 460 puntos, quedó en el último lugar con 16 puntos.

El puntaje acumulado por cada club determinará la posición final de la Zona, y en este caso, el Club Atlético 9 de Julio lidera la tabla con 30 puntos, seguido por el de Daireaux con 26, Pehuajó con 22 y Bolívar con 16. La próxima fecha, que se jugará en el Golf Club Bolívar, promete una nueva jornada de alta competencia.

Los jugadores del Club Atlético 9 de Julio que participaron fueron: Claudio García (73), Miguel Pavone (80), Rolando Pardavilla (77), Oscar Zanetti (71), Tomás Alvarez (71), Dino Langono (71), Marcelo Pardavilla (76), Ezequiel Flores (83), Ivan Castagnino (80) y Francisco Badaracco (81).