Golf

Gran desafío: este sábado, la sexta fecha interna del Club Atlético

La competencia definirá posiciones en el ranking anual y se juega este sabado 4 en el Campo de Golf del Club Atlético

Este sábado 4 de octubre se jugará en el Campo de Golf del Club Atlético una nueva fecha del torneo interno, correspondiente a la sexta instancia clasificatoria del calendario. La modalidad será medal play, a 18 hoyos, y la jornada es decisiva para los jugadores que aspiran a los primeros puestos de la temporada.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la plataforma digital en el siguiente enlace: https://ar.digitalgolftour.com/9dejulio/reservas/104990. La participación continúa siendo alta, reflejando el entusiasmo que genera el certamen entre los socios.

Al finalizar la jornada, se entregarán los premios a los mejores desempeños.

