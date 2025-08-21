Se juega la 5ª fecha del Torneo zonal en el Club Atlético 9 de Julio

- Advertisement -

La subcomisión de Golf del Club Atlético 9 de Julio confirmó que este sábado 23 se disputará la quinta fecha del Torneo 18 hoyos Medal Play, competencia que reúne a los golfistas locales y de la región en una clasificación que se extiende a lo largo de todo el año.

El campeonato, que comenzó en marzo con más de 110 inscriptos y finalizará en diciembre, definirá el puntaje de cada jugador en la tabla general. En esta nueva fecha habrá premios especiales y las categorías se conformarán de acuerdo con la cantidad de inscripciones, que suelen contar mayoritariamente con jugadores nuevejulienses, aunque también llegan competidores de ciudades vecinas.

La subcomisión de Golf destacó el interés que despierta el certamen, reflejado en la gran cantidad de anotados en cada fecha, y agradeció el permanente apoyo de empresas y comercios locales que colaboran con los premios a entregar.