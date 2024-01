Cumple 70 años Ricardo Bochini destacado en Independiente y querido por todas las hinchadas

Un dia como hoy, pero en Zárate, nació Ricardo Enrique Bochini. Está cumpliendo 70 años. Fue el 25 de enero de 1970.

El Bocha, fue un jugador querido fuera y dentro de la campo de juego. El paso del tiempo no modificó su imagen y recuerdo.

Fue uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino: el ídolo máximo de Independiente, Club al que movilizó que hoy luzca en sus vitrinas cuatro Copas Libertadores y dos Intercontinentales vistiendo la casaca del Rojo.

Además, su legado quedó intacto en Avellaneda y en Brasil, donde cuenta con calles que portan su nombre.

En Avellaneda la modificación de la calle Cordero, contigua al estadio Libertadores de América hoy luce su nombre. Gran orgullo. El acto se llevó a cabo en 2007 y el Bocha estuvo presente junto a su familia, así como también el expresidente del club Julio Comparada y el ex intendente de la ciudad, Baldomero Álvarez de Olivera.

“Es un día muy especial para mí, porque además se cumplen 34 años del gol que le hice a la Juventus en Italia. Estoy muy feliz por todo el cariño que me están brindando”, confesó aquel día el 10, autor del tanto más importante de la historia del club en aquella instancia decisiva contra el subcampeón de la Champions en 1973, pared con su colega Daniel Bertoni mediante. Fue el 28 noviembre 1973.

Lo que muy pocos saben es que, curiosamente, una calle en Brasil también tiene el nombre del ex enganche.

Se encuentra en Arraial d´Ajuda, un sitio turístico que posee diversas playas paradisíacas y que está situado dentro de la ciudad de Bahía, en Porto Seguro.

Fue un fanático del Bocha el que impulsó que llevara su nombre y lo logró.

Raphael Mascarenhas Nery, un brasileño que vivió durante más de 20 años en Argentina, llegó a nuestro país a principios de la década del ‘70 y quedó obnubilado por la magia del crack. “Iba a un colegio pupilo en Ramos Mejía y prácticamente no salía. Un señor de apellido Longobucco, que me apadrinó, tenía platea en la Doble Visera porque era socio vitalicio”, explicó el responsable.

“El hombre me empezó a llevar a la cancha y me hizo socio también el día de la Intercontinental contra el Ajax, en el cotejo que se jugó en Avellaneda”, graficó Raphael en el marco de una entrevista con el Diario Olé y dijo que disfrutó de la época de gloria del elenco de sus amores. En su regreso a su tierra natal, fundó una pizzería temática de fútbol que visitaron leyendas de la talla de Romario.

La iniciativa surgió de manera rudimentaria y empezó a tomar forma poco a poco: “Tenía un amigo que venía a pintar mi casa, que queda en un pasaje. Un día agarró una tabla de madera, la puso en la entrada y puso ‘Bochini’. Pasó el tiempo y mandé a hacer otra placa roja con letras blancas en la que agregué la numeración, al 10″.

Por impulso de los propios vecinos del barrio, que quisieron darle el gusto a Nery, hoy el lugar mantuvo su esencia: “Una vez, mientras volvía de la playa, me encontré con una placa de la municipalidad. No lo podía creer, porque a partir de ese momento todo fue oficial”. Aún así, Raphael todavía no cumplió su sueño: conocer cara a cara al mito de su infancia.

Bochini que visitó varias veces a Nueve de Julio, de la mano del convecino Juan Aón, cumple 70 años y los celebra con alegría y entusiasmo de llevar un vida plena.