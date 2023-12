El Club Atlético 9 de Julio cierra un año de crecimiento

El hockey se inició en el Club Atlético en el año 1980, años después se mudó por

falta de espacio y en 2013 retornó, cuando encontró su lugar, en el Campo de Golf

de la entidad y desde entonces crece constantemente, por la cantidad de equipos

que presenta y de jugadores que posee, por los éxitos deportivos y por las

grandes obras que ha ido construyendo, comenzando con la cancha de césped

sintético.

Las actuaciones de la temporada, con un título de campeón

Este año que finaliza, si se juzga por las competencias, ha sido excelente, porque

estuvo presente en todos los certámenes y en los Encuentros de la Asociación y

en los torneos provinciales y nacionales interclubes, en todos con muy buenos

resultados, sobresaliendo el título de campeón del año en la categoría Sub 14,

después de terminar 2° en la fase regular y ganar todos los partidos en play offs; y

en las otras tres categorías prevalecieron los equipos del Club Social, de Junín, de

modo que se disputaban los puestos siguientes: en Sub 16 Atlético terminó 3° por

puntos e igual en los play offs; en Sub 19 fue 4° por puntos y en play offs perdió

ajustadamente con Social, 3 a 2 y ganó por el 3° puesto; y en 1ª, se adjudicó la

Copa de Plata al vencer a 25 de Mayo y a El Linqueño.

Certámenes de la Confederación Argentina de Hockey

La Confederación Argentina de Hockey -C.A.H.- organiza campeonatos de Clubes en todo el País, dividido en Regiones

(CRC), correspondiéndonos la Bonaerense: la categoría Sub 16 se jugó en Bahía

Blanca en octubre, al que concurrieron Atlético y Social, por la Asociación del

Centro, con buenas actuaciones; y en noviembre se disputó en Mar del Plata, el

CRC para Sub 14, con 53 equipos divididos en grupos, ubicados los de la

Asociación en el CRC “A” Atlético en Zona “A” y Bragado en la “B”, ganando

nuestro equipo su zona, invicto y con muy buenas actuaciones en play offs terminó

8° y Bragado 13°.

Mamis Hockey

Es una categoría más, oficial, con certámenes de la Asociación, en los que

participan 12 clubes; este año han entrenado en el Club Atlético más de 30

jugadoras; en el Torneo, en la fase regular terminó 4° en la Zona “A” y en los play

offs, en la Copa de Plata, también resultó 4°.

Las últimas obras

El S.U.M., que es un salón de 21 ms x 10 ms más una cocina de 4 ms x 10 ms.,

ha sido terminado con su total cerramiento, habiéndose colocado las aberturas y

vidrios especiales en todos los ventanales y cuatro portones con sistemas

antipánico, de modo que faltaría recuperar la instalación eléctrica, que fue robada,

pero el salón ya se usa, de día.

Proyectos para la próxima temporada

Existe un ambicioso proyecto de reestructuración general, comenzando con un numeroso cuerpo técnico: 3 personas en cada una de las 4 categorías competitivas, 2 para las 5 de la Escuela de Hockey, 3 para Mamis y 2 para varones; y un nuevo esquema dirigencial, aprovechando la cantidad de padres que se han ido agregando y ex dirigentes que se reincorporan, con proyectos deportivos y de obras muy importantes, que se darán a conocer en su momento.