Un triunfo y 3 empates de Atlético en Bolívar

Los equipos de Hockey del Club Atlético se presentaron el sábado en Bolívar para enfrentar a los del Club Ciudad, por la 13ª fecha del Torneo de la Asociación del Centro de la Provincia, en una jornada un tanto atípica porque el conjunto de nuestra ciudad se impuso con amplitud en la categoría Sub 14, por 4 a 2, pero en los otros tres partidos, luego de ir ganando con comodidad, en Sub 19 y en primera, en los 5’ finales las locales convirtieron dos goles, en cada uno, logrando sendos empates, con arbitrajes cuestionables; y en Sub 16 en el minuto 58 convirtió el gol del empate.

De todos modos, Atlético tuvo muy buenas actuaciones, sobre todo en la categoría menor, con 2 goles de Inés Ibarra y uno de Nina Villa y de Isabella D’Elía y Ciudad, para no ser menos, también convirtió sus dos goles en los minutos finales pero no le alcanzó.

En Sub 16, el local convirtió un gol de entrada pero Atlético pronto emparejó con gol de Miranda Ippolitti y más tarde de Valentina Figueiras y cuando faltaban sólo 2’ de juego, llegó el empate 2 a 2; en Sub 19 era un partido importante entre el 2° y el 3°, logrando el equipo de 9 de Julio sus 3 goles por intermedio de Camila Dellaruppe, Pilar Hurtado y Valentina Figueiras, con el tanteador 3 a 1 y sobre el final llegó el empate 3 a 3; lo mismo que la primera, donde Atlético, aunque jugó de entrada con una jugadora de menos por una dudosa expulsión, era muy superior y también ganaba 3 a 1, con goles de Antonella Brance, Romina Bordoni y Belén Buffoni, empatando las locales con dos goles al terminar el partido.

Por las vacaciones de invierno el torneo entra en receso y reinicia el 5 de agosto.