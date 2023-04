El apéndice de un intendente tiene vuelo propio y autonomía de funcionamiento

He señalado que desde mi lugar en el campo sigo con atención lo que sucede en la ciudad de Nueve de Julio a la cual viajo para víveres y pagar algunas cuentas, por lo que acepto algún error de apreciación.

En un reportaje político en FM Máxima 89.9 y YouTube Cadena Nueve, hace algo más de una semana, el presidente del bloque Juntos de la UCR en el Concejo Deliberante adelantó que él hará cambios y que su posible rival en la PASO simboliza la continuidad de la actual gestión de Mariano Barroso. Nacho Palacios viene diciendo desde mucho tiempo que quiere ser intendente y se le escuchan críticas a la actual conducción, socio del espacio político.

Esa expresión me llevó a poner el acento en la médica candidata o pre-pretendiente a gobernar Nueve de Julio.

Lo primero que me afloró, sabiendo que es médica, fue observar si es un apéndice de la actual gestión. Descubrí que es parte del cometido de gobernar. Observé que detrás de esa imagen pequeña – como el órgano humano- , hay una mujer gentil – Gentile – , fuerte, de bajo perfil que día a día va mostrando más presencia en la comunidad. Sus modales no son imperativos en una sociedad que necesita de gestos amables, y la funcionaria los tiene. Me la imagino en el consultorio como profesional, con un ambo o guardapolvo con mensaje empático de contención y comprensión, pero suministrando, ordenando, como un tratamiento, con convicción para que se cumpla y respete en su palabra. Con la autoridad que sabe bien lo que hace.

La vi en Facundo Quiroga, French, Dudignac, Carlos María Naón, El Provincial y otros lugares sin hacer alarde de su presencia. Se interioriza y desde su rol de Jefa de Gabinete articula para que las tareas se concreten.

María José Gentile muestra escucha activa. He oído los mejores elogios de sus pares cuando fue presidenta del Concejo Deliberante y no recuerdo una frase desafortunada o querer sacar ventaja – política- de alguna circunstancia. Siempre en apego al reglamento, es decir, haciendo cumplir la ley. En mi época, se diría: Una dama!

Veo una responsabilidad poco frecuente de un gobernante en estos tiempos. Se destaca por el absurdo de la política. Sencillez, humildad, trabajo en silencio, con su familia a cuesta (se la ve con sus hijas a su alrededor como mamá), y sin frases descalificadoras hacia nadie.

Circunstancialmente – tras alguna consulta antes de este escrito de opinión – me enteré que sigue con atención la actividad del equipo de Seguridad Ciudadana. Se informa, apoya y sugiere.

Y también que desde hace medio año, impulsó la Feria de Sabores del último domingo. Y en ese sentido se puso firme y dio sus razones para que se haga en la plaza, por sobre otros sugeridos. Entendiendo que es un paseo abierto a todos los sectores de la comunidad de tal manera que todos puedan participar. Pero también mostró un rumbo. Alentar los emprendimientos, acompañar los que ya están en marcha y orientar caminos. Ahora, los buenos mensajes de la misma, no le alcanzan porque nadie lo sabía. Incluida la mala pasada del tiempo que no fue impedimento para su desarrollo.

Proyecta por sí misma como dar solución habitacional en el distrito. Trabaja una propuesta que será dada a conocer en campaña. También lo hace calladita, junto a otras iniciativas.

La Jefa de Gabinete, no es un apéndice de la gestión Barroso. Es parte de su equipo, pero con vuelo propio, que tiene autonomía y es capaz de ordenar las medicinas que entienda pertinente cuando los diagnósticos así lo indiquen, y cambiar los tratamientos que considere oportunos para un buen resultado del paciente (lease sociedad).

Es un caso en política poco común, ya que ser gentil con humildad, inteligencia y sencillez rara vez se ve en un candidato o candidata. Ella espontáneamente- es su manera de ser – lo hace a diario.

Y ya la han empezado a ver con otros ojos!

Escribe para Cadena Nueve, Ramiro Parra